Еврокомиссар очертил путь Украины в ЕС: "Это будет марафон, а не спринт"

"Конечно, как вам известно, путь к вступлению в ЕС - это марафон, а не спринт. Европейский совет будет принимать решения по всем этапам вступления единогласно, А ЕК будет принимать все меры, чтобы помогать Украине на пути реформ, сближать свое законодательство с европейским", - заявил Ган.

По его словам, ЕК и дальше будет обсуждать реформы Украины для ее вступления в блок.

"Судьба Украины в Европе, наше общее европейское будущее было решено в июне, после предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Еврокомиссия будет поддерживать украинцев на протяжении всего процесса вступления. Несмотря на войну, которую развязала против нее Россия, мы видим всплеск движения реформ в Украине", - заверил Ган.

В свою очередь он продолжил военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине от Европейского союза и добавил, что РФ должна ответить за все военные преступления против украинцев.

Напомним, сегодня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен вместе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и другими должностными лицами приехали в Киев.

Ожидается, что они проведут консультации с украинским правительством и встретятся с президентом Зеленским.

Добавим, что уже на завтра запланирован саммит Украина-ЕС, в ходе которого Брюссель оценит перспективы вступления Украины в ЕС и ее действия на пути к членству.

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