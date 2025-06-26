Єврокомісар з оборони запропонував створити армію дронів для опори Путіну

Загроза з боку Росії

"У Росії може бути близько 5 мільйонів безпілотників, тому нам потрібні можливості, що перевищують ці, щоб здобути перемогу", - сказав він.

Кубілю попередив, що якщо Володимир Путін віддасть наказ про напад, Європа зіткнеться з "перевіреною в боях" російською армією, здатною використовувати "мільйони безпілотників".

Досвід України

З початком повномасштабної війни в Україні безпілотники стали ключовою зброєю. Українські підрозділи дронів відповідають за 80 % втрат російської техніки і живої сили на передовій.

У "долині смерті" на лінії фронту довжиною 1 200 км дрони контролюють усі пересування. Танк у цій зоні виживає не більше ніж шість хвилин під вогнем з безпілотників.

Приклад Литви

Литва, що межує з Росією і Білоруссю на 900 км, розраховує на 3 мільйони дронів у перший рік конфлікту. Це число виведено з розрахунку українських 4 мільйонів на менш протяжну лінію фронту.

Таке масштабне замовлення дозволить швидко створити щільний "дронний" заслін. Єврокомісар наполягає: Європа повинна мати аналогічні резерви, щоб не виявитися не готовою до "Дня X".

Підготовка Євросоюзу

Виробляти мільйони дронів заздалегідь безглуздо - вони застаріють за лічені місяці. Замість цього Європа повинна інвестувати в підготовку кадрів: операторів, інженерів і менеджерів виробництва.

Не менш важливо розвивати виробничі потужності та ланцюжки поставок, щоб у разі загрози запустити масовий випуск. Такий підхід знизить витрати на зберігання і прискорить розгортання.

Роль інновацій і майбутнє дронової війни

НАТО на саміті в Гаазі домовилося посилити інвестиції в безпілотники і підняти кошти на ППО в п'ять разів. Британська модель "20-40-40" уже ставить дрони в центр тактики: перша хвиля - безпілотники, потім - традиційні платформи.

Компанії на всьому континенті розробляють ловильники дронів із радаром на 5 км і "літаючі бомби" для армії України. Німеччина і Велика Британія прискорюють закупівлі та створюють спільні проєкти з виробництва, розуміючи: хто швидше отримає нову технологію - той і переможе.