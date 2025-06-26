Єврокомісар з оборони запропонував створити армію дронів для опори Путіну

Військова розвідка прогнозує напад Росії на союзників НАТО в найближчі п'ять років. Євросоюз може зіткнутися з мільйонами дронів.
Про це сказав комісар ЄС з оборони і космосу Андрюс Кубілюс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Sky News.
"У Росії може бути близько 5 мільйонів безпілотників, тому нам потрібні можливості, що перевищують ці, щоб здобути перемогу", - сказав він.
Кубілю попередив, що якщо Володимир Путін віддасть наказ про напад, Європа зіткнеться з "перевіреною в боях" російською армією, здатною використовувати "мільйони безпілотників".
З початком повномасштабної війни в Україні безпілотники стали ключовою зброєю. Українські підрозділи дронів відповідають за 80 % втрат російської техніки і живої сили на передовій.
У "долині смерті" на лінії фронту довжиною 1 200 км дрони контролюють усі пересування. Танк у цій зоні виживає не більше ніж шість хвилин під вогнем з безпілотників.
Литва, що межує з Росією і Білоруссю на 900 км, розраховує на 3 мільйони дронів у перший рік конфлікту. Це число виведено з розрахунку українських 4 мільйонів на менш протяжну лінію фронту.
Таке масштабне замовлення дозволить швидко створити щільний "дронний" заслін. Єврокомісар наполягає: Європа повинна мати аналогічні резерви, щоб не виявитися не готовою до "Дня X".
Виробляти мільйони дронів заздалегідь безглуздо - вони застаріють за лічені місяці. Замість цього Європа повинна інвестувати в підготовку кадрів: операторів, інженерів і менеджерів виробництва.
Не менш важливо розвивати виробничі потужності та ланцюжки поставок, щоб у разі загрози запустити масовий випуск. Такий підхід знизить витрати на зберігання і прискорить розгортання.
НАТО на саміті в Гаазі домовилося посилити інвестиції в безпілотники і підняти кошти на ППО в п'ять разів. Британська модель "20-40-40" уже ставить дрони в центр тактики: перша хвиля - безпілотники, потім - традиційні платформи.
Компанії на всьому континенті розробляють ловильники дронів із радаром на 5 км і "літаючі бомби" для армії України. Німеччина і Велика Британія прискорюють закупівлі та створюють спільні проєкти з виробництва, розуміючи: хто швидше отримає нову технологію - той і переможе.
Зазначимо, президент США Дональд Трамп у бюджетному запиті на 2026 рік пропонує посилити ракетні та дронові програми на шкоду літакам і флоту.
Нагадаємо, у березні командувач Сил безпілотних систем ЗСУ, полковник Вадим Сухаревський заявив, що збройні сили країн НАТО не готові до сучасної війни із застосуванням безпілотників.
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