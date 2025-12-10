Єврокомісар із розширення ЄС прибула в Україну: що планує обговорити

Єврокомісар з питань розширення Євросоюзу Марта Кос перебуває в Україні з дводенним візитом. У неї заплановано низку зустрічей з українськими чиновниками і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейської комісії.
Кос перебуватиме в Україні до 11 грудня включно. Вона планує обговорити вступ України до ЄС із державами-членами блоку на неформальній зустрічі міністрів, яка відбудеться у Львові. Також на порядку денному обговорення реформ в Україні, зокрема в питанні верховенства права, і зусиль із відновлення країни.
Єврокомісар сьогодні, 10 грудня, вранці вже відвідала одну з українських теплоелектростанцій разом із заступником міністра енергетики з питань інтеграції з ЄС Ольгою Юхимчук. Ця ТЕС неодноразово зазнавала атак з боку Росії і відновлюється за підтримки Фонду енергетичної підтримки України.
У другій половині дня Кос разом із віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою та заступником спікера українського парламенту Олександром Корнієнком зустрінеться з представниками громадянського суспільства України, щоб обговорити політику розширення ЄС і роль громадянських акторів у підтримці реформ.
Після цього єврокомісар проведе окрему зустріч із Качкою, яка буде присвячена реформам, що потрібні для вступу до ЄС.
Уже завтра, 11 грудня, Кос візьме участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих захисників, а потім дасть коментар пресі близько 10:00. Після цього вона братиме участь у неформальній Раді зі спільних питань у Львові. Спільно з віцепрем'єром Качкою та міністром з європейських справ Данії Марі Б'єрре. Буде обговорено перебіг переговорів про вступ України до ЄС.
Спільна пресконференція з віцепрем'єром Качкою та міністеркою Б'єрре відбудеться близько 14:00.
Нагадаємо, раніше представник Єврокомісії Гійом Мерсьє заявив про те, що точної дати вступу України до ЄС поки не визначили.
При цьому, за його словами, український уряд хоче завершити вступні переговори до кінця 2028 року.