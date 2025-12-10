Єврокомісар із розширення ЄС прибула в Україну: що планує обговорити

Кос перебуватиме в Україні до 11 грудня включно. Вона планує обговорити вступ України до ЄС із державами-членами блоку на неформальній зустрічі міністрів, яка відбудеться у Львові. Також на порядку денному обговорення реформ в Україні, зокрема в питанні верховенства права, і зусиль із відновлення країни.

Єврокомісар сьогодні, 10 грудня, вранці вже відвідала одну з українських теплоелектростанцій разом із заступником міністра енергетики з питань інтеграції з ЄС Ольгою Юхимчук. Ця ТЕС неодноразово зазнавала атак з боку Росії і відновлюється за підтримки Фонду енергетичної підтримки України.

У другій половині дня Кос разом із віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою та заступником спікера українського парламенту Олександром Корнієнком зустрінеться з представниками громадянського суспільства України, щоб обговорити політику розширення ЄС і роль громадянських акторів у підтримці реформ.

Після цього єврокомісар проведе окрему зустріч із Качкою, яка буде присвячена реформам, що потрібні для вступу до ЄС.

Уже завтра, 11 грудня, Кос візьме участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих захисників, а потім дасть коментар пресі близько 10:00. Після цього вона братиме участь у неформальній Раді зі спільних питань у Львові. Спільно з віцепрем'єром Качкою та міністром з європейських справ Данії Марі Б'єрре. Буде обговорено перебіг переговорів про вступ України до ЄС.

Спільна пресконференція з віцепрем'єром Качкою та міністеркою Б'єрре відбудеться близько 14:00.