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Єврокласика "Реал" – "Ювентус" та "Боруссія" проти Рамоса: точний розклад трансляцій клубного ЧС сьогодні

Вівторок 01 липня 2025 19:13
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Єврокласика "Реал" – "Ювентус" та "Боруссія" проти Рамоса: точний розклад трансляцій клубного ЧС сьогодні Фото: У ніч на 2 липня визначаться всі чвертьфіналісти Мундіалю (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

У ніч на 2 липня визначаться всі чвертфінальні пари на Клубному чемпіонаті світу з футболу. Останні путівки розіграють мадридський "Реал" і туринський "Ювентус", а також дортмундська "Боруссія" і мексиканський "Монтеррей".

Розклад поєдинків дня та де дивитися – підкаже РБК-Україна.

Європейська класика в Маямі

О 22:00 за Києвом на поле "Хард Рок Стедіум" у Маямі вийдуть "Реал" та "Ювентус", які розіграють путівку до наступного раунду в класичному європейському протистоянні.

Команда Хабі Алонсо поступово набирає форму: на груповому етапі "вершкові" стартували з нічиєї проти аравійського "Аль-Хіляля" (1:1), після чого, залишившись у меншості, здолали мексиканську "Пачуку" (3:1). А завершили групу впевненою перемогою над "Зальцбургом" із Австрії (3:0). Тож є підстави вважати, що мадридці на ходу.

Натомість "Ювентус" показав змішані результати. Туринці впевнено розпочали групу, розгромивши еміратський "Аль-Айн" (5:0), а потім здобули перемогу над марокканським "Відадом" (4:1). Однак третій матч приніс неприємний сюрприз для вболівальників – "Юве" пропустив одразу п'ять м’ячів від "Манчестер Сіті" (2:5), що коштувало команді першого місця у групі.

Як наслідок – зустріч в 1/8-й із "Реалом", який вважається фаворитом практично будь-якого турніру.

За весь час "Реал" і "Ювентус" зустрічалися між собою 21 раз, перевага на боці мадридців: 10 перемог проти 9-ти – у туринців. Ще двічі команди грали внічию. Останній матч між ними відбувся у 2018 році – тоді перемогу з рахунком 3:1 здобув "Ювентус".

Остання надія Північної Америки

Останню путівку до чвертьфіналу на "Мерседес-Бенц Стедіум" у Атланті розіграють "Боруссія" Д та "Монтеррей". Початок цього матчу – о 4:00 за київським часом.

Німецький клуб фінішував першим у групі C, здолавши південноафриканський "Мамелоді Сандаунз" (4:3) і південнокорейський "Ульсан" (1:0), а також зігравши унічию з бразильським "Флуміненсе" (0:0).

"Монтеррей" вибрався в плей-офф з другої сходинки квартету Н – після нічиїх з міланським "Інтером" (1:1) і аргентинським "Рівер Плейтом" (0:0) та впевненої перемоги над японською "Уравою Ред Даймондз" (4:0).

Таким чином, команда, кольори якої захищає легендарний іспанський захисник Серхіо Рамос, залишила за бортом змагань одного з грандів футболу Південної Америки – "Рівер Плейт".

На турнірі в США "Монтеррей" залишився єдиним представником Північної Америки після того, як "Інтер Маямі" з Ліонелем Мессі розгромно поступився на старті плей-офф французькому ПСЖ.

Клубний чемпіонат світу-2025, розклад найближчих матчів:

Вівторок, 1 липня

  • 22:00, "Реал" – "Ювентус"

Середа, 2 липня

  • 04:00, "Боруссія" Д – "Монтеррей"

Де дивитися матчі

Транслятором Клубного чемпіонату світу з футболу в Україні є "Суспільне Мовлення". Усі матчі плей-офф будуть доступні на кількох платформах:

  • телеканал "Суспільне Спорт"
  • місцеві телеканали "Суспільного" (на всіх платформах)
  • онлайн на сайті "Суспільне Спорт"
  • на YouTube-каналі "Суспільне Спорт"

Крім того, трансляції з українським коментуванням доступні на медіасервісі MEGOGO.

Платформа DAZN також транслюватиме всі матчі, але без української звукової доріжки.

Раніше УПЛ презентувала календар на новий сезон, вказавши дати українських Класичних.

Також читайте, у якому рейтингу Забарний випередив зірок ПСЖ та "Інтера".

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