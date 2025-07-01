Евроклассика "Реал" - "Ювентус" и "Боруссия" против Рамоса: точное расписание трансляций клубного ЧМ сегодня

В ночь на 2 июля определятся все четвертьфинальные пары на Клубном чемпионате мира по футболу. Последние путевки разыграют мадридский "Реал" и туринский "Ювентус", а также дортмундская "Боруссия" и мексиканский "Монтеррей".

Европейская классика в Майами

В 22:00 по Киеву на поле "Хард Рок Стэдиум" в Майами выйдут "Реал" и "Ювентус", которые разыграют путевку в следующий раунд в классическом европейском противостоянии.

Команда Хаби Алонсо постепенно набирает форму: на групповом этапе "сливочные" стартовали с ничьей против аравийского "Аль-Хиляля" (1:1), после чего, оставшись в меньшинстве, одолели мексиканскую "Пачуку" (3:1). А завершили группу уверенной победой над "Зальцбургом" из Австрии (3:0). Поэтому есть основания считать, что мадридцы на ходу.

В то же время "Ювентус" показал смешанные результаты. Туринцы уверенно начали группу, разгромив эмиратский "Аль-Айн" (5:0), а затем одержали победу над марокканским "Видадом" (4:1). Однако третий матч принес неприятный сюрприз для болельщиков - "Юве" пропустил сразу пять мячей от "Манчестер Сити" (2:5), что стоило команде первого места в группе.

Как следствие - встреча в 1/8-й с "Реалом", который считается фаворитом практически любого турнира.

За все время "Реал" и "Ювентус" встречались между собой 21 раз, преимущество на стороне мадридцев: 10 побед против 9-ти - у туринцев. Еще дважды команды играли вничью. Последний матч между ними состоялся в 2018 году - тогда победу со счетом 3:1 одержал "Ювентус".

Последняя надежда Северной Америки

Последнюю путевку в четвертьфинал на "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте разыграют "Боруссия" Д и "Монтеррей". Начало этого матча - в 4:00 по киевскому времени.

Немецкий клуб финишировал первым в группе C, одолев южноафриканский "Мамелоди Сандаунз" (4:3) и южнокорейский "Ульсан" (1:0), а также сыграв вничью с бразильским "Флуминенсе" (0:0).

"Монтеррей" выбрался в плей-офф со второй строчки квартета Н - после ничьих с миланским "Интером" (1:1) и аргентинским "Ривер Плейтом" (0:0) и уверенной победы над японской "Уравой Ред Даймондз" (4:0).

Таким образом, команда, цвета которой защищает легендарный испанский защитник Серхио Рамос, оставила за бортом соревнований одного из грандов футбола Южной Америки - "Ривер Плейт".

На турнире в США "Монтеррей" остался единственным представителем Северной Америки после того, как "Интер Майами" с Лионелем Месси разгромно уступил на старте плей-офф французскому ПСЖ.

Клубный чемпионат мира-2025, расписание ближайших матчей:

Вторник, 1 июля

22:00, "Реал" - "Ювентус"

Среда, 2 июля

04:00, "Боруссия" Д - "Монтеррей"

Где смотреть матчи

Транслятором Клубного чемпионата мира по футболу в Украине является "Суспільне Мовлення". Все матчи плей-офф будут доступны на нескольких платформах:

телеканал "Суспільне Спорт"

местные телеканалы "Суспільного" (на всех платформах)

онлайн на сайте "Суспільне Спорт"

на YouTube-канале "Суспільне Спорт"

Кроме того, трансляции с украинским комментированием доступны на медиасервисе MEGOGO.

Платформа DAZN также будет транслировать все матчи, но без украинской звуковой дорожки.