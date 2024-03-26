Євродепутат відповів, чи збережеться підтримка України після виборів до Європарламенту

Не зважаючи на те, якими будуть результати виборів до Європейського парламенту у червні 2024 року, підтримка України все одно збережеться.

Про це заявив депутат Європарламенту від Німеччини з Європейської народної партії Міхаель Галер під час брифінгу в Києві, передає кореспондент РБК-Україна .

На питання про боротьбу з російським втручанням у вибори до Європарламенту та зростання популярності ультраправих партій, Галер зазначив, що Україні не потрібно хвилюватися про це, адже у будь-якому випадку підтримка нашої країни сильно не зміниться.

"Я думаю, ви стурбовані тим, що в Європейському парламенті може не вистачити підтримки. Не хвилюйтеся про це. Під час голосування за всі декларації та законопроєкти щодо України ми отримували близько 90% підтримки", - сказав євродепутат.

За його словами, навіть якщо в найгіршому випадку в наступному парламенті буде всього 80% підтримки, то "цього все одно більш ніж достатньо".

"Тому в цьому плані я вважаю, що ця інституція (Європарламент, - ред.) безпечна для України", - додав Галер.

Вибори до Європарламенту

Вибори до Європейського парламенту пройдуть 6-9 червня 2024 року у 27 державах-членах ЄС. У них братимуть участь понад 400 мільйонів європейських виборців, визначать склад асамблеї, що налічує 720 місць, на наступні п’ять років. Останні вибори відбувалися у 2019 році.

За прогнозами, націоналістичні праві та ультраправі депутати можуть отримати майже чверть місць у Європарламенті.

Нагадаємо, президент Євроради Шарль Мішель в інтерв'ю бельгійським ЗМІ заявив, що має намір взяти участь у виборах до Європарламенту. Це передбачало, що Мішель залишить посаду голови Ради ЄС достроково.

Однак пізніше стало відомо, що Мішель вирішив зняти свою кандидатуру.