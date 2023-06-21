Євро зберіг свої позиції у світі, попри виключення Росії з торгівлі

Минулого року євро зберіг свої позиції як друга найбільш використовувана валюта у світі для торгівлі, фінансів та накопичення резервів, навіть незважаючи на те, що Росія скоротила свою залежність від євро після введення санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Річний звіт ЄЦБ про міжнародну роль єдиної валюти наголосив на її стійкості, хоча центральний банк попередив, що ситуація може швидко змінитися.

Євро зберіг або навіть збільшив свою частку у світових валютних резервах (20,5%), міжнародному боргу (22%) та кредитах (27,6%), а також у валютному обороті минулого року, йдеться у звіті.

Його частка у глобальних платежах через систему обміну повідомленнями SWIFT впала приблизно з 40% до 30%, але це було значною мірою на користь долара, лише з незначним приростом в альтернативних валютах, таких як китайський юань.

Росія скоротила використання євро як валюту для виставлення рахунків - з 35% до 13% - і перейшла на рубль та юань після санкцій Європейського Союзу та інших західних держав за вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

Але використання рубля в системі SWIFT звалилося після того, як російські банки були відключені від цієї найбільшої у світі мережі. У звіті не наводяться дані про альтернативні системи обміну повідомленнями про переклади, такі як російська та китайська.

Статус євро

У звіті ЄЦБ йдеться про те, що валюта, яка використовується на міжнародному рівні, може бути швидко замінена іншою при зміні торгових потоків.

Доповідь наводить дані із самої Європи, де євро замінив долар як валюту для виставлення рахунків у країнах, сусідніх із єврозоною, з моменту його запуску у 1999 році. Наразі євро використовується 20 країнами.

"Статус міжнародної валюти не слід сприймати як належне", - заявила президент ЄЦБ Крістін Лагард у заяві, яка супроводжує звіт.

Член правління Фабіо Панетта додав, що "подальша європейська економічна та фінансова інтеграція", така як повна спілка ринків капіталу, матиме "ключове значення для підвищення стійкості міжнародної ролі євро в потенційно більш фрагментованій світовій економіці".

У звіті також показано, що Лондон залишається основним місцем торгівлі іноземною валютою у євро і що значення Великобританії для міжнародної фінансової діяльності у євро суттєво не змінилося після Brexit.

Домінування долара США і євро як світові валюти ставиться під сумнів підйомом Китаю, погіршенням відносин між Росією і Заходом і розмовами про більшу фінансову незалежність країн, наприклад, Індії та Бразилії.