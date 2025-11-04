Євро йде вниз, долар дорожчає: обмінники оновили курс

Курс долара в обмінних пунктах України 4 листопада підвищився на 3 копійки. Євро, зі свого боку, трохи подешевшало. Зниження курсу єдиної європейської валюти становить 1 копійку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 4 листопада середній курс продажу долара підвищився на 3 копійки порівняно з 3 листопада та становить 42,24 гривні, курс євро знизився на 1 копійку до 48,84 гривні.
В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,68 гривні (+0,02), євро по 48,22 гривні (+0,01).
До закриття міжбанку 3 листопада курс долара курс перебував на рівні 42,01-42,04 грн/долар (купівля-продаж) - порівняно із закриттям 31 жовтня зростання становило 5 копійок.
За даними Європейського центрального банку (ЄЦБ), за період із 2 січня до 3 листопада 2025 року курс євро продемонстрував зростання щодо долара США. Єдина європейська валюта подорожчала на 12 центів. На 3 листопада ЄЦБ встановив курс євро на рівні 1,15 долара, тоді як другого січня за 1 євро коштував 1,03 долара.
Національний банк України підвищив курс долара на 4 листопада порівняно з попереднім днем на 15 копійок – до 42,0409. Курс євро також підвищився і дорівнює 48,4269. Збільшення порівняно з попереднім днем становило 2 копійки.
З початку року курс року курс офіційний курс долара в Україні підвищився на 2 копійки. 1 січня 2025 року американська валюта коштувала 42,02 гривні. Водночас із 1 жовтня долар зріс на 90 копійок. На початку жовтня його вартість становила 41,14 гривні.
Аналітики Dragon Capital прогнозують, що до кінця року Національний банк може допустити помірне ослаблення гривні на тлі сезонного збільшення попиту на іноземну валюту.
При цьому курс американської валюти навряд чи перевищить рівень у 43 гривні за долар, вважає директор аналітичного департаменту та головний економіст інвесткомпанії Dragon Capital Олена Білан.