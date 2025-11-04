Євро йде вниз, долар дорожчає: обмінники оновили курс

Станом на ранок 4 листопада середній курс продажу долара підвищився на 3 копійки порівняно з 3 листопада та становить 42,24 гривні, курс євро знизився на 1 копійку до 48,84 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,68 гривні (+0,02), євро по 48,22 гривні (+0,01).

До закриття міжбанку 3 листопада курс долара курс перебував на рівні 42,01-42,04 грн/долар (купівля-продаж) - порівняно із закриттям 31 жовтня зростання становило 5 копійок.

За даними Європейського центрального банку (ЄЦБ), за період із 2 січня до 3 листопада 2025 року курс євро продемонстрував зростання щодо долара США. Єдина європейська валюта подорожчала на 12 центів. На 3 листопада ЄЦБ встановив курс євро на рівні 1,15 долара, тоді як другого січня за 1 євро коштував 1,03 долара.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара на 4 листопада порівняно з попереднім днем на 15 копійок – до 42,0409. Курс євро також підвищився і дорівнює 48,4269. Збільшення порівняно з попереднім днем становило 2 копійки.

З початку року курс року курс офіційний курс долара в Україні підвищився на 2 копійки. 1 січня 2025 року американська валюта коштувала 42,02 гривні. Водночас із 1 жовтня долар зріс на 90 копійок. На початку жовтня його вартість становила 41,14 гривні.