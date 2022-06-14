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Евро впервые за два десятилетия может сравниться с долларом: названа причина

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Украина, Вторник 14 июня 2022 23:19
Евро впервые за два десятилетия может сравниться с долларом: названа причина Фото: курс евро и доллара могут сравниться в течение этого месяца (freepik)
Автор: Евгений Прокопенко

По прогнозам одного из крупнейших банков США Wells Fargo, евро может сравниться с долларом в течение месяца вследствие все большего разрыва между учетными ставками и экономическим ростом в США и Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Если это в конечном итоге произойдет, то доллар и евро сравняются в стоимости впервые за два десятилетия. Во вторник евро колебалось на уровне 1,04 доллара после трехдневного падения.

В середине мая курс евро достиг пятилетнего минимума. В этом году валюта ослабла на 8% против доллара вследствие агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, что подтолкнуло процентные ставки в США к значительно более высоким уровням, чем в Европе.

Прогноз Wells Fargo учитывает, в частности, распространенные предположения относительно повышением ФРС ключевой ставки сразу на 75 базисных пунктов, что должно подтолкнуть доллар к самому высокому уровню за последние два года.

Снижение курса евро к доллару является, в частности, стремлением инвесторов избегать рисков и инвестировать в условно более "безопасные" активы. Причем тенденция может продолжиться, поскольку доходность облигаций Минфина США растет, а инвесторы дальше выходят из рисковых активов.

Напомним, в Украине 14 июня 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 15 копеек до 35,40 гривен за доллар. Евро вырос на 5 копеек до 37,40 гривен за евро, курс злотого снизился на 10 копеек до 8,10 гривен за злотый.

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