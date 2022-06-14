ru ua
Вт, 14 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Євро вперше за два десятиліття може зрівнятися з доларом: названо причину

Новость на русском →
Україна, Вівторок 14 червня 2022 23:19
Євро вперше за два десятиліття може зрівнятися з доларом: названо причину Фото: курс євро і долара можуть зрівнятися упродовж цього місяця (freepik)
Автор: Євгеній Прокопенко

За прогнозами одного з найбільших банків США Wells Fargo, євро може зрівнятися із доларом протягом місяця внаслідок дедалі більшого розриву між обліковими ставками та економічним зростанням у США та Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Якщо це зрештою станеться, то долар та євро зрівняються у вартості вперше за два десятиліття. У вівторок євро коливалося на рівні 1,04 долара після триденного падіння.

У середині травня курс євро досяг п’ятирічного мінімуму. Цьогоріч валюта ослабла на 8% проти долара внаслідок агресивного посилення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи, що підштовхнуло відсоткові ставки в США до значно вищих рівнів, ніж у Європі.

Прогноз Wells Fargo враховує, зокрема, поширені припущення щодо підвищенням ФРС ключової ставки відразу на 75 базисних пунктів, що має підштовхнути долар до найвищого рівня за останні два роки.

Зниження курсу євро до долара є, зокрема, прагненням інвесторів уникати ризиків та інвестувати в умовно більш "безпечні" активи. Причому тенденція може продовжитися, оскільки прибутковість облігацій Мінфіну США зростає, а інвестори далі виходять із ризикових активів.

Нагадаємо, в Україні 14 червня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 15 копійок до 35,40 гривень за долар. Євро виросло на 5 копійок до 37,40 гривень за євро, курс злотого знизився на 10 копійок до 8,10 гривень за злотий.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курси валют
NEWS
Зеленський закликав Захід негайно надати протиракетну зброю Україні
Зеленський закликав Захід негайно надати протиракетну зброю Україні
DAILY
Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає