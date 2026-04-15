Євро відійшов від рекорду, долар росте: курс на 16 квітня та що робити із "сумнівними" купюрами

Нацбанк оновив курс валют на четвер, 16 квітня. Після вчорашнього рекорду євро падає в ціні, а долар навпаки - росте.
Нацбанк знизив курс євро на 16 квітня до 51,27 (-5 коп) гривні. При цьому, вчорашня позначка у 51,32 гривні за євро була рекордною.
Курс долара завтра навпаки трохи зросте. Валюта додасть в ціні дві копійки і коштуватиме 43,51 гривні.
Як зазначається на сайті НБУ, якщо ви сумніваєтеся у справжності банкнот іноземної валюти, їх можна офіційно перевірити.
Куди нести гроші на перевірку?
Звернутися можна до будь-якого банку (філії чи відділення), який проводить валютно-обмінні операції.
Банк приймає сумнівні банкноти та разом із вашою заявою і спеціальною довідкою передає їх на дослідження до Національного банку України.
Перевірку справжності проводить Департамент грошового обігу НБУ безкоштовно.
Що буде з банкнотами після дослідження?
Якщо валюта справжня: Вам її повернуть незалежно від того, наскільки вона зношена чи пошкоджена. За вашим бажанням банк може відразу прийняти ці гроші для проведення касових операцій.
Якщо валюта підроблена: Такі банкноти вилучаються з обігу. Їх не повертають і не відшкодовують, а передають працівникам Національної поліції України.
Банк зобов’язаний повідомити вас про результати, а ви маєте право ознайомитися з актом дослідження під підпис.
Важливо пам’ятати:
НБУ не працює з фізособами напряму: Національний банк не проводить касових операцій з іноземною валютою та не здійснює обмін зношених чи пошкоджених банкнот для громадян.
Робота зі зношеною валютою: Операції зі справжніми, але пошкодженими купюрами здійснюють банки та небанківські фінансові установи через процедуру інкасо.
