Євро відійшов від рекорду, долар росте: курс на 16 квітня та що робити із "сумнівними" купюрами

16:26 15.04.2026 Ср
2 хв
Як перевірити долари на справжність?
aimg Ірина Гамерська
Фото: НБУ дав курс валют на 16 квітня (Getty Images)

Нацбанк оновив курс валют на четвер, 16 квітня. Після вчорашнього рекорду євро падає в ціні, а долар навпаки - росте.

Скільки коштуватиме валюта завтра та чи можна обміняти "сумнівні" купюри - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

Нацбанк знизив курс євро на 16 квітня до 51,27 (-5 коп) гривні. При цьому, вчорашня позначка у 51,32 гривні за євро була рекордною.

Курс долара завтра навпаки трохи зросте. Валюта додасть в ціні дві копійки і коштуватиме 43,51 гривні.

Фото: курс валют на 16 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Куди звертатися із сумнівними доларами чи євро: покрокова інструкція

Як зазначається на сайті НБУ, якщо ви сумніваєтеся у справжності банкнот іноземної валюти, їх можна офіційно перевірити.

Куди нести гроші на перевірку?

Звернутися можна до будь-якого банку (філії чи відділення), який проводить валютно-обмінні операції.

Банк приймає сумнівні банкноти та разом із вашою заявою і спеціальною довідкою передає їх на дослідження до Національного банку України.

Перевірку справжності проводить Департамент грошового обігу НБУ безкоштовно.

Що буде з банкнотами після дослідження?

Якщо валюта справжня: Вам її повернуть незалежно від того, наскільки вона зношена чи пошкоджена. За вашим бажанням банк може відразу прийняти ці гроші для проведення касових операцій.

Якщо валюта підроблена: Такі банкноти вилучаються з обігу. Їх не повертають і не відшкодовують, а передають працівникам Національної поліції України.

Банк зобов’язаний повідомити вас про результати, а ви маєте право ознайомитися з актом дослідження під підпис.

Важливо пам’ятати:

НБУ не працює з фізособами напряму: Національний банк не проводить касових операцій з іноземною валютою та не здійснює обмін зношених чи пошкоджених банкнот для громадян.

Робота зі зношеною валютою: Операції зі справжніми, але пошкодженими купюрами здійснюють банки та небанківські фінансові установи через процедуру інкасо.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

