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Евро стремительно снижается к доллару: как это скажется на курсах в Украине

Фото: курс евро будет снижаться и в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс евро к доллару на международных рынках упал до минимума с 2002 года и приближается к паритету. В Украине единая европейская валюта также дешевеет, поскольку у нас все курсы определяются через доллар.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал экономист, финансовый аналитик Виталий Шапран.

Причины падения курса евро

Как отметил Шапран, большинство событий на рынке "доллар-евро" происходит из-за разницы в ставках ЕЦБ и ФРС. Евро уже давно остается валютой со ставками которые близки к 0%, что обусловлено политикой ЕЦБ. ФРС начала цикл повышения ставки, мотивируя это борьбой с инфляцией. ЕЦБ только пообещал поднять ставку в июле, но отставание от ФРС будет значительным.

Второй аспект проблемы - необходимость поддержать экспортные экономики ЕС - прежде всего Германию и Францию. Слабый евро - это хорошая новость для потребителей европейского импорта в США, считает эксперт.

Шапран напомнил, что риск рецессии в Германии возник из-за прогнозируемых проблем с энергетическим балансом страны и удорожанием энергоносителей.

"Думаю, что отсутствие спешки в монетарных решениях ЕЦБ больше связано как раз с желанием поддержать экономический рост в зоне обращения евро. Плата за это - повышение инфляции, которая больше всего задела страны Балтии и Чехию", - считает экономист.

Курс евро в Украине

Как отметил Шапран, курс евро к гривне формируется с учетом курса доллара к евро, это специфика нашего рынка и экономики.

"То есть мы были и остаемся долларизованной экономикой, на нашем рынке определяется курс доллара к гривне, а курсы других валют, таких как евро, швейцарский франк, злотый и т. п. определяется уже в соответствии с их курсами обмена к доллару США, которой сложился на мировых рынках", - сказал эксперт.

Напомним, в этом году евро потерял 10% по отношению к доллару. На уровне 1,0238 к доллару евро близок к психологически важной паритетной точке, которую он в последний раз достигал в середине 2002 года.

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