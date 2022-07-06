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Євро стрімко знижується до долара: як це позначиться на курсах в Україні

Фото: курс євро буде знижуватися і в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс євро до долара на міжнародних ринках впав до мінімуму з 2002 року та наближається до паритету. В Україні єдина європейська валюта також дешевшає, оскільки у нас всі курси визначаються через долар.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав економіст, фінансовий аналітик Віталій Шапран.

Причини падіння курсу євро

Як зазначив Шапран, більшість подій на ринку "долар-євро" відбувається через різницю в ставках ЄЦБ та ФРС. Євро вже давно залишається валютою із ставками які близькі до 0%, що зумовлено політикою ЄЦБ. ФРС розпочала цикл підвищення ставки, мотивуючі це боротьбою з інфляцією. ЄЦБ тільки пообіцяв підняти ставку у липні, але відставання від ФРС буде значним.

Другий аспект проблеми - необхідність підтримати експортні економіки ЄС - насамперед Німеччину та Францію. Слабкий євро - це добра новина для споживачів європейського імпорту в США, вважає експерт.

Шапран нагадав, що ризик рецесії у Німеччині виник через прогнозовані проблеми з енергетичним балансом країни і здороженням енергоносіїв.

"Думаю, що відсутність поспіху у монетарних рішеннях ЄЦБ більше пов’язана як раз із бажанням підтримати економічне зростання у зоні обігу євро. Плата за це - підвищення інфляція, яка найбільше зачепила країни Балтії та Чехію", - вважає економіст.

Курс євро в Україні

Як зазначив Шапран, курс євро до гривні формується з врахуванням курсу долара до євро, це специфіка нашого ринку та економіки.

"Тобто ми були і залишаємось доларізованою економікою, на нашому ринку визначається курс долару до гривні, а курси інших валют, таких як євро, швейцарський франк, злотий і тощо визначається вже відповідно до їх курсів обміну до долару США, якій склався на світових ринках", - сказав експерт.

Нагадаємо, в цьому році євро втратив 10% по відношенню до долара. На рівні 1,0238 до долара євро близький до психологічно важливої паритетної точки, яку він в останній раз досягав в середині 2002 року.

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