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Євро стрімко дешевшає: НБУ встановив курс на 8 лютого

Київ, П'ятниця 05 лютого 2021 17:57
Євро стрімко дешевшає: НБУ встановив курс на 8 лютого
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Єдина європейська валюта подешевшала ще на 17 копійок

Національний банк України (НБУ) на 8 лютого січня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,28 гривень за євро. Це на 17 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 8 лютого встановлено на такому рівні: 33,2823 гривень за євро (-0,1686 грн). При цьому курс євро на 5 лютого становить 33,4509 гривень за євро.

Євро стрімко дешевшає: НБУ встановив курс на 8 лютого

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 33,34 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,31 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 8 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,77 гривень за долар. Курс знизився на 11 копійок, в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 8 лютого встановлено на такому рівні: 27,7711 гривень за 1 долар (-0,1174 грн). При цьому курс долара на 5 лютого становить: 27,8885 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується шостий день поспіль і опустився до мінімуму з початку року. Нижче курс був тільки 17 грудня 2020 року - 27,73 гривень.

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