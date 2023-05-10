"Євро-Реконструкція" заявила, що незгодна зі звинуваченнями "Київтеплоенерго": подробиці

Так, 8 травня "Київтеплоенергоє у своєму відкритому зверненні звинуватило "Євро-Реконструкцію" у несплаті боргів за послуги з транспортування теплової енергії.

"При цьому КП "Київтеплоенерго" "забуває" повідомити, що рішення судів прийняті на користь товариства. Так що у питанні взаємовідносин між підприємствами вже неодноразово були постановленні рішення в господарських спорах. Попри те, що ТОВ "Євро-Реконструкція" погоджувалося з рішеннями суду КП "Київтеплоенерго" знову і знову оскаржує їх у всіх можливих інстанціях, через що у цьому питанні досі не поставлено крапку", - заявили в компанії.

ТОВ "Євро-Реконструкція" вважає неправомірними вимоги щодо суми боргу та має намір відстоює свої права в судовому порядку.

”Більше того, КП "Київтеплоенерго" приховує від громади, що вже протягом років відмовляється компенсувати ТОВ "Євро-Реконструкція" - виробнику теплової енергії - вартість втраченої теплової енергії при її транспортуванні. І це в ситуації, коли комунальне підприємство фактично отримує грошові кошти, що є цільовими і мають використовуватися виключно для компенсації виробнику втрат тепла, але не перераховує ці кошти ТОВ "Євро-Реконструкція", - йдеться в повідомленні.