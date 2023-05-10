"Евро-Реконструкция" заявила, что не согласна с обвинениями "Киевтеплоэнерго": подробности

Так, 8 мая "Киевтеплоэнергое" в своем открытом обращении обвинило "Евро-Реконструкцию" в неуплате долгов за услуги по транспортировке тепловой энергии.

"При этом КП "Киевтеплоэнерго" "забывает" сообщить, что решения судов приняты в пользу общества. Так что в вопросе взаимоотношений между предприятиями уже неоднократно были вынесены решения в хозяйственных спорах. Несмотря на то, что ООО "Евро-Реконструкция" соглашалось с решениями суда КП "Киевтеплоэнерго" снова и снова оспаривает их во всех возможных инстанциях, из-за чего в этом вопросе до сих пор не поставлена точка", - заявили в компании.

ООО "Евро-Реконструкция" считает неправомерными требования по сумме долга и намерено отстаивать свои права в судебном порядке.

”Более того, КП "Киевтеплоэнерго" скрывает от общества, что уже в течение лет отказывается компенсировать ООО "Евро-Реконструкция" – производителю тепловой энергии – стоимость потерянной тепловой энергии при ее транспортировке. И это в ситуации, когда коммунальное предприятие фактически получает целевые денежные средства и должны использоваться исключительно для компенсации производителю потерь тепла, но не перечисляет эти средства ООО "Евро-Реконструкция", - говорится в сообщении.