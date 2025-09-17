ua en ru
Євро подорожчав до 49 гривень: свіжий курс в обмінниках

Україна, Середа 17 вересня 2025 10:06
Євро подорожчав до 49 гривень: свіжий курс в обмінниках Фото: курс долара стабільний, євро дорожчає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України стабільний. Єдина європейська валюта різко подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 17 вересня середній курс продажу не змінився - 41,40 гривень, курс євро зріс на 35 копійок до 49,10 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,90 гривень, євро по 48,10 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,20-41,23 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль.

Офіційний курс на 17 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,1752 гривень за 1 долар (-0,0565 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,6567 гривень за 1 євро (+0,1600 грн).

Курс євро

Стрибок євро пов'язаний із подорожчанням європейської валюти на світовому ринку. Євро зріс до 1,1867 долара у вівторок - максимуму з вересня 2021 року.

Долар дешевшає в очікуванні зниження ставки Федеральною резервною системою США. Крім того, на курс впливає те, що іноземні інвестори в американські активи почали активно страхувати свої вкладення від ризиків, пов'язаних із доларом.

