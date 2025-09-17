Євро подорожчав до 49 гривень: свіжий курс в обмінниках

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 17 вересня середній курс продажу не змінився - 41,40 гривень, курс євро зріс на 35 копійок до 49,10 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,90 гривень, євро по 48,10 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,20-41,23 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль.

Офіційний курс на 17 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,1752 гривень за 1 долар (-0,0565 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,6567 гривень за 1 євро (+0,1600 грн).