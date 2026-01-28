Євро в обмінниках перевищило 51,5 гривень. Як учора закрився міжбанк

Вартість євро на готівковому ринку продовжує зростати і вже досягла 51,76 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу валютного ринку.
євро в обмінниках зросло на 18-28 копійок,
великі банки продають валюту вище 51,50 гривень,
курс на міжбанку також зростає
Середній курс продажу євро в обмінниках і касах банків 28 січня зріс порівняно з 27 січня на 28 копійок і досяг 51,76 гривень. Середній курс купівлі валюти Єврозони зріс на 18 копійок - до 50,90 гривні.
Станом на ранок 28 січня середній курс продажу долара знизився на 5 копійок порівняно з попереднім робочим днем і становив 43,23 гривень. В обмінних пунктах долар купують у середньому по 42,64 гривні (-0,07 гривні порівняно з 27 січня).
Чотири найбільших банки за кількістю вкладників-фізосіб ("ПриватБанк", Monobank, "Ощадбанк" і "Райффайзенк Банк Україна") продають євро за курсом 51,50-51,80 гривень (-0,25-0,28 гривень до попереднього дня), а купують по 50,7-51,17 гривень (-0,30-0,37 гривень).
Водночас низка банків ("Укрсиббанк", "Укргазбанк" і OTB Bank) продають євро за курсом, що вищий або дорівнює 51,90 гривень.
Вартість євро до кінця торгів 27 січня на міжбанківському ринку зросла на 7-9 копійок - до 51,12-51,16 гривень (купівля-продаж), а курс долара знизився на 17 копійок - до 42,79-42,84 гривень.
Нагадаємо, останніми днями НБУ продовжує підвищувати курс євро і на 28 січня офіційний курс євро сягнув нового рекорду - 51,23 гривень, що на 17 копійок більше за попередній день. Офіційний курс долара на цей день становив 42,96 гривень (-0,17 гривень).
Середній курс євро на готівковому ринку 27 січня становив 50,90-51,76 гривень (купівля-продаж), а курс долара - 42,64-43,23 гривень.
З початку 2026 року офіційний курс євро зріс на 1,44 гривень, а долара - знизився на 61 копійку.