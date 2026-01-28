Євро в обмінниках перевищило 51,5 гривень. Як учора закрився міжбанк

Головне

євро в обмінниках зросло на 18-28 копійок,

великі банки продають валюту вище 51,50 гривень,

курс на міжбанку також зростає

Середній курс продажу євро в обмінниках і касах банків 28 січня зріс порівняно з 27 січня на 28 копійок і досяг 51,76 гривень. Середній курс купівлі валюти Єврозони зріс на 18 копійок - до 50,90 гривні.

Станом на ранок 28 січня середній курс продажу долара знизився на 5 копійок порівняно з попереднім робочим днем і становив 43,23 гривень. В обмінних пунктах долар купують у середньому по 42,64 гривні (-0,07 гривні порівняно з 27 січня).

Фото: Курс євро в обмінниках зростає кілька днів поспіль (інфографіка РБК-Україна)

Курс у банках

Чотири найбільших банки за кількістю вкладників-фізосіб ("ПриватБанк", Monobank, "Ощадбанк" і "Райффайзенк Банк Україна") продають євро за курсом 51,50-51,80 гривень (-0,25-0,28 гривень до попереднього дня), а купують по 50,7-51,17 гривень (-0,30-0,37 гривень).

Водночас низка банків ("Укрсиббанк", "Укргазбанк" і OTB Bank) продають євро за курсом, що вищий або дорівнює 51,90 гривень.

Курс на міжбанку

Вартість євро до кінця торгів 27 січня на міжбанківському ринку зросла на 7-9 копійок - до 51,12-51,16 гривень (купівля-продаж), а курс долара знизився на 17 копійок - до 42,79-42,84 гривень.