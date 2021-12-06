Евро снова дорожает. НБУ установил курс на 7 декабря

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 декабря 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,90 гривен за евро. Это на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 7 декабря установлен на таком уровне: 30,9055 гривен за евро (+0,0778 грн). При этом курс евро на 6 декабря составляет 30,8277 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Таким образом, официальный курс евро вырос после снижения накануне.
Скриншот bank.gov.ua
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 30,84 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 30,82 гривен за евро.