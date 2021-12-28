Евро снова дорожает. НБУ установил курс на 29 декабря

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 декабря 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,84 гривен за евро. Это на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 29 декабря установлен на таком уровне: 30,8401 гривен за евро (+0,0205 грн). При этом курс евро на 28 декабря составляет 30,8196 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Таким образом, официальный курс евро растет после снижения накануне.
Скриншот bank.gov.ua
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 30,78 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 30,75 гривен за евро.