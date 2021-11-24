Евро дешевеет. НБУ установил официальный курс на 25 ноября

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 ноября 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,17 гривен за евро. Это на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 25 ноября установлен на таком уровне: 30,1734 гривен за евро (-0,0620 грн). При этом курс евро на 24 ноября составляет 30,2391 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Таким образом, официальный курс снизился после роста в течение четырех дней подряд.
Скриншот bank.gov.ua
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 30,24 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 30,22 гривен за евро.