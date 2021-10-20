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Евро дешевеет. НБУ установил курс на 21 октября

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 октября 2021 года установил курс евро на уровне 30,48 гривен за евро. Это на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 21 октября установлен на таком уровне: 30,4836 гривен за евро (-0,122 грн). При этом курс евро на 20 октября составляет 30,6056 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро упал после роста в течение трех дней подряд.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 30,52 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,50 гривен за евро.

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