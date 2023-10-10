Євро-2028 та Євро-2032 офіційно отримали господарів: чотири держави на два турніри

Список господарів двох майбутніх чемпіонатів Європи остаточно сформований. Євро-2028 разом проведуть Велика Британія та Ірландія.

Поєдинки європейської першості приймуть усі 4 складові Сполученого Королівства. Зокрема, матчі відбудуться в Англії (Бірмінгем, Ліверпуль, Лондон, Манчестер, Ньюкасл-апон-Тайн), Північній Ірландії (Белфаст), Уельсі (Кардіфф) та Шотландії (Глазго). Тим часом від Ірландії делегована столиця – Дублін.

Натомість Євро-2032 пройде в Італії та Туреччині. Дует країн презентував УЄФА 20 потенційних стадіонів для проведення турніру. Восени 2026 року функціонери оберуть десять із них. Італійське та турецьке представництво буде паритетним (по 5 арен).

Раніше УЄФА передумав повертати юнацькі команди РФ у турніри під своєю егідою. Союз пояснив відмову від повернення росіян неможливістю знайти "технічне рішення, що дозволило б російським командам грати". Понад десяток асоціацій раніше анонсували бойкот змагань із Росією.