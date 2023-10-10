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Евро-2028 и Евро-2032 официально получили хозяев: четыре государства на два турнира

Фото: "Уэмбли" примет финал чемпионата 2028 года (arne-mueseler.com)
Автор: Антон Федорцив

Союз европейских футбольных ассоциаций окончательно определился, кто будет принимать форумы 2028 и 2030 годов. Соревнования пройдут в Соединенном Королевстве, Ирландии, Италии и Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter УЕФА.

Список хозяев двух будущих чемпионатов Европы окончательно сформирован. Евро-2028 вместе проведут Великобритания и Ирландия.

Поединки европейского первенства примут все 4 составляющие Соединенного Королевства. В частности, матчи состоятся в Англии (Бирмингем, Ливерпуль, Лондон, Манчестер, Ньюкасл-апон-Тайн), Северной Ирландии (Белфаст), Уэльсе (Кардифф) и Шотландии (Глазго). От Ирландии тем временем делегирована столица – Дублин.

В свою очередь Евро-2032 пройдет в Италии и Турции. Дуэт стран представил УЕФА 20 потенциальных стадионов для проведения турнира. Осенью 2026 года функционеры выберут десять из них. Итальянское и турецкое представительство будет паритетным (по 5 арен).

Ранее УЕФА передумал возвращать юношеские команды РФ в турниры под своей эгидой. Союз объяснил отказ от возвращения россиян невозможностью найти "техническое решение, позволяющее российским командам играть". Более десятка ассоциаций ранее анонсировали бойкот соревнований с Россией.

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