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Євро-2024: збірна України визначилася з домівкою в Німеччині

Фото: "Синьо-жовті" базуватимуться в Гессені (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Українська асоціація футболу обрала локацію для проживання і тренувань національної команди України під час чемпіонату Європи 2024 року в Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

"Синьо-жовті" базуватимуться у федеральній землі Гессен. Домівкою української збірної стане столиця регіону – Вісбаден.

Вітчизняні функціонери обрали місто, спираючись на логістику команди Сергія Реброва під час групового етапу Євро-2024. Відстань до Дюссельдорфа та Штутгарта, де гратимуть "синьо-жовті" – орієнтовно 200 км, тож туди збірна їхатиме автобусом.

Трохи далі розташований Мюнхен (400 км). До столиці Баварії збірна України прибуде за два дні до стартового поєдинку на турнірі 17 червня. Суперником "синьо-жовтих" там буде збірна Румунії.

Що відомо про Євро-2024

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня.

Матч-відкриття відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені, а фінал – на берлінському "Олімпіаштадіоні". Також поєдинки чемпіонату Європи приймуть Гамбург, Гельзенкірхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майні. Турнір складатиметься з групового турніру та плей-офф.

Господар змагань отримав місце на Євро-2024 автоматично. Ще 20 команд потрапили на форум після кваліфікації. Останні три володарі путівок визначилися в плей-офф Ліги націй навесні. Продаж квитків на турнір стартував на початку жовтня.

До слова, раніше склали топ-5 найкращих матчів збірної України на чемпіонатах Європи.

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