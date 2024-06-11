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Євро-2024: Україна потрапила в топ-5 наймолодших збірних турніру

Фото: Ілля Забарний став наймолодшим у лавах "синьо-жовтих" (x.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України потрапила до п'ятірки наймолодших збірних за середнім віком футболістів на чемпіонаті Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на kicker.

Середній вік "синьо-жовтих" – 26,87 років. За цим показником команда Сергія Реброва опинилася на 4-й сходинці в імпровізованому рейтингу збірних на Євро-2024.

Нагорі списку влаштувалася збірна Чехії. Середній вік "левів" – 25,74 років. Доповнили трійку наймолодших Туреччина (26,24 років) і Англія (26,55). Натомість найдосвідченішою на турнірі стала збірна Шотландії (28,79 років).

Наймолодшими виконавцями збірної України стали оборонець Ілля Забарний та півзахисник Георгій Судаков. Обом виповниться 22 у перший день осені. Тим часом найбільш вікові в складі "синьо-жовтих" – 30-річний воротар Георгій Бущан, 31-річний хавбек Руслан Маліновський, 33-річний центрхав Сергій Сидорчук, 34-річний півзахисник Тарас Степаненко та його ровесник Андрій Ярмоленко.

Статус наймолодшого футболіста Євро-2024 прогнозовано дістався Ламіну Ямалу з Іспанії. Вінгеру "Барселони" лише в передостанній день чемпіонату стукне 17 років. Утім, за плечима вундеркінда вже 7 поєдинків за "Фурію Роху" (2 м'ячі).

 

 

Що відомо про Євро-2024

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня. Матч-відкриття Німеччина – Шотландія відбудеться в Мюнхені.

Керманич української збірної Сергій Ребров не потрапив до топ-10 тренерів Євро-2024 за рівнем зарплати. Очолив список коуч збірної Англії Гарет Саутгейт. Він заробляє 5,8 млн євро на рік. Оклад Реброва – 1,25 млн у євровалюті.

У квітні платформа MEGOGO анонсувала показ матчів прийдешнього чемпіонату Європи-2024. Співтранслятором турніру стане "Суспільне". Платний сервіс покаже 51 матч турніру, а регіональні телеканали суспільного мовника – частину поєдинків, зокрема матчі збірної України.

На початку літа суперкомп'ютер Opta визначив Англію фаворитом Євро-2024. Тим часом збірна України опинилася за межами топ-10 фаворитів. Проте, шанси побачити підопічних Реброва в чвертьфіналі Євро-2024 склали 26%.

До слова, раніше з'явилося прев'ю групи B Євро-2024 зі збірними Іспанії, Хорватії, Італії та Албанії.

Нагадаємо, напередодні підготували прев'ю групи A Євро-2024 зі збірними Німеччини, Шотландії, Угорщини та Швейцарії.

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