Євро-2024: Словенія, Данія, Сербія і Англія – прев'ю групи C турніру

Євро-2024, Група C. Розклад матчів

Словенія – Данія – 16 червня, 19:00 ("Штутгарт Арена", Штутгарт)

Сербія – Англія – 16 червня, 22:00 ("Арена АуфШальке", Гельзенкірхен)

Словенія – Сербія – 20 червня, 16:00 ("Фусбаль Арена Мюнхен", Мюнхен)

Данія – Англія – 20 червня, 19:00 ("Франкфурт Арена", Франкфурт-на-Майні)

Англія – Словенія – 25 червня, 22:00 ("Кьольн Стедіум", Кьольн)

Данія – Сербія – 25 червня, 22:00 ("Фусбаль Арена Мюнхен", Мюнхен)

Словенія

Рейтинг ФІФА: 57-ме місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: груповий етап (2000)

Головний тренер: Матяж Кек

Капітан: Ян Облак

Провідний гравець: Беньямін Шешко

Балканська збірна повертається на чемпіонат Європи після чвертьстолітньої паузи. На ламповому Євро-2000 словенська команда потрапила до непростої групи, де прикро втратила перемогу над Югославією (3:3) та програла Іспанії (1:2). Нульової нічиєї проти Норвегії було замало для виходу в 1/4 фіналу. Символічно, що нова поява на Євро співпала з появою зірки рівня культового Златко Заховіча.

Словенський ZZ Top, звісно, волів би побачити в цій ролі сина. Проте, Лука Заховіч провів невиразний сезон за "Погонь" з польського Щецина та вибув зі списку збірної перед чемпіонатом. Натомість Беньямін Шешко в кампанії 2023/24 не помітив зміни Бундесліги з австрійської на німецьку. Тож після 16-ти м'ячів у складі "Зальбцурга" він оформив 14 голів за РБ "Лейпциг". І це в 20 років!

Подавати снаряди Шешку буде суперветеран збірної. 36-річний Йосіп Ілічіч відшукав душевний спокій та футбольну молодість в "Маріборі" з Любляни. Досвідчений виконавець забив 9 м'ячів і віддав 12 результативних передач за сезон і претендуватиме на позицію другого нападника. Добре, що тренер Словенії Матяж Кек не соромиться бути "старомодним".

Справа, звичайно, в тактиці. На відміну від тотальної більшості команд, що використовують або формації з трьома центрбеками, або з насиченою середньою лінією, балканська збірна виходить з класичною схемою 4-4-2. Лінія оборони словенської команди доволі дисциплінована, а коли зрідка збоїть, то в роль рятівника вживається голкіпер мадридського "Атлетіко" Ян Облак. Головне – не зрадити ідеї на користь ілюзій про кращий результат із популярними схемами.

Данія

Рейтинг ФІФА: 21-ше місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: чемпіон (1992)

Головний тренер: Каспер Юлманд

Капітан: Сімон К'яер

Провідний гравець: Крістіан Еріксен

Завоювання титулу "Шарлатовою гвардією" понад 30 років тому набуло статусу легенди. Провідних данських футболістів тоді збирали по європейських курортах, аби екстрено замінити войовничу ледь не до всіх сусідів Югославію. Задум не всім припав до душі. Головна зірка тодішньої збірної Данії Мікаель Лаудруп переривати відпустку не захотів. І потім, мабуть, пошкодував про таке рішення.

З тих пір данську команду вважали міцним, але таки середняком європейського футболу. Та на Євро-2020 підопічні Каспера Юлманда ледве не повторили чемпіонський шлях команди Ріхарда Мьоллера-Нільсена. Лише в півфіналі змагань їхній поступ у додатковий час зупинила збірна Англії. А от ЧС-2022 збірна Данії провалила, тож час реабілітуватися.

Свої рахунки з європейськими першостями прагне закрити Крістіан Еріксен. Досвідчений хавбек на Євро-2020 ледве не попрощався не тільки з футболом, а й з життям. Він втратив свідомість під завісу першого тайму проти Фінляндії, а серце данця зупинилося. На щастя, фахові лікарі врятували Еріксена. Через півроку він відновив кар'єру з кардіостимулятором у грудях і згодом навіть опинився в МЮ. Зараз креативному півзахиснику 32, але він не розгубив здібності диригента.

А ще в збірної Данії з'явився "хижак" у лінії атаки. Расмус Хьойлунд важко звикав до нових умов у тому ж "Манчестер Юнайтед", але в другій половині сезону нарешті набув упевненості та роззабивався. Незалежно від ігрової схеми, він повинен виходити в старті. А ось з побудовою можуть бути сюрпризи. Раніше Данія практикувала формацію 3-4-2-1, але в спарингу проти збірної Швеції поруч із Хьойлундом з'явився нападник "Вольфсбурга" Йонас Вінд.

Сербія

Рейтинг ФІФА: 33-тє місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: чвертьфінал (2000)

Головний тренер: Драган Стойковіч

Капітан: Душан Тадіч

Провідний гравець: Алєксандар Мітровіч

У часи союзної Югославії сербські футболісти двічі виходили до фіналів європейських першостей (1960, 1968), але не без серйозної допомоги хорватів, боснійців і навіть словенців із македонцями. Тож доцільно брати до уваги Євро-2000, де під гучною назвою "Югославія" виступала фактично збірна Сербії з кількома чорногорцями на кшталт Івіци Краля чи Предрага Міятовіча.

Грав на тому турнірі й нинішній керманич "орлів" Драган Стойковіч. Із ним на чолі Сербія провалилася на Мундіалі в Катарі, фінішувавши останньою в групі з Бразилією, Камеруном і Швейцарією. Утім, "Піксі" втримався на посаді та пройшов зі збірною кваліфікацію до Євро-2024. Щоправда, впевненим вихід на чемпіонат не назвеш – серби двічі програли збірній Угорщині та лише на 3 пункти випередили колись співвітчизників із Чорногорії.

Головний актив збірної Сербії взявся підкорювати екзотичні чемпіонаті. Душан Тадіч на схилі кар'єри поїхав у "Фенербахче", а Сєргєй Мілінковіч-Савіч і Алєксандар Мітровіч опинилися в Саудівській Аравії. Двійко останніх навіть залишили без титулу самого Кріштіану Роналду, а от про користь виступів на Близькому Сході можна буде судити на чемпіонаті.

Стойковіч пробував різні схеми, але залишився прихильником 3-4-2-1. Так він може випустити в основі фактично всіх зірок команди. Однак, така формація породжує й дилему центрфорварда. Душан Влаховіч забив 16 м'ячів у Серії А за "Ювентус" і небезпідставно очікуватиме місця в стартовому складі з Мітровічем у ролі запасного.

Англія

Рейтинг ФІФА: 4-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: віце-чемпіон (2020)

Головний тренер: Гарет Саутгейт

Капітан: Харрі Кейн

Провідний гравець: Джуд Беллінгем

Черговий похід за європейським титулом може стати вирішальним для кар'єри керманича "Трьох левів" Гарета Саутгейта. Після років страждань Англія нарешті дісталася до фіналу на Євро-2020. Утім, із першої спроби взяти трофей англійцям не вдалося. Нова проба буде на німецькій землі, де хитрі організатори готують рімейк фіналу ЧС-1966.

Звісно, і англійській збірній, і Бундестіму ще треба дійти до вирішального поєдинку. Щоправда, у квартеті на груповому етапі "Три леви" виглядають безумовними фаворитами. Підопічні Саутгейта цілком навіть можуть замахнутися на 9 очок із дев'яти можливих, виставивши на третій матч умовний резерв. Розсип талантів на кожній позиції дозволяє тренерському штабу відмовитися від послуг Харрі Магвайра, Джека Гріліша та Маркуса Рашфорда.

У кваліфікації тренерський штаб Саутгейта віддавав перевагу схемі 4-3-3. Утім, вірогідність її застосування приблизно однакова з формацією 4-2-3-1. Можна й не зважати на ці умовності, бо в різних фазах одного й того ж матчу "Три леви" цілком можуть використовувати обидва варіанти. Щоправда, друга схема надає Джуду Беллінгему роль "десятки" з монструозними наслідками зразків "Реала".

Якщо роль наконечника атак беззаперечно відведена Харрі Кейну, то на флангах можливі варіанти. Букайо Сака та Коул Палмер позмагаються за місце праворуч. Тим часом Філ Фоден і Ентоні Гордон претендують на позицію зліва, хоча насправді можуть зіграти будь-яку роль в нападі. Такий вибір справді робить Англію фаворитом.

Прогноз РБК-Україна Sport для групи C

Збірна Англії на старті Євро-2024 стала фаворитом не лише квартету, а й всього турніру. "Три леви" розпочнуть мандрівку чемпіонатом із поєдинку проти Сербії. Натомість вірогідно найсильніший суперник на груповому етапі – збірна Данії – чекатиме на них у другому турі. Зустрічі з балканськими командами між матчем проти "Шарлатової гвардії" триматиме англійців у тонусі.

Шанси Данії на вихід у плей-офф виглядають трохи кращими за збірну Сербії. Проте, регламент змагань залишить варіант із продовженням боротьби для обох команд. Словенія – "темна конячка" групи. Від спадкоємців Заховіча нічого не очікують, тож відповідальність за результати на них не тиснутиме. Це хороший фундамент для сенсацій.