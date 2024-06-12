Евро-2024: Словения, Дания, Сербия и Англия – превью группы C турнира

Евро-2024, Группа C. Расписание матчей

Словения – Дания – 16 июня, 19:00 ("Штутгарт Арена", Штутгарт)

Сербия – Англия – 16 июня, 22:00 ("Арена АуфШальке", Гельзенкирхен)

Словения – Сербия – 20 июня, 16:00 ("Фусбаль Арена Мюнхен", Мюнхен)

Дания – Англия – 20 июня, 19:00 ("Франкфурт Арена", Франкфурт-на-Майне)

Англия – Словения – 25 июня, 22:00 ("Кельн Стедиум", Кельн)

Дания – Сербия – 25 июня, 22:00 ("Фусбаль Арена Мюнхен", Мюнхен)

Словения

Рейтинг ФИФА: 57-е место

Лучший результат на чемпионатах Европы: групповой этап (2000)

Главный тренер: Матяж Кек

Капитан: Ян Облак

Ведущий игрок: Беньямин Шешко

Балканская сборная возвращается на чемпионат Европы после паузы в четверть века. На ламповом Евро-2000 словенская команда попала в непростую группу, где досадно упустила победу над Югославией (3:3) и проиграла Испании (1:2). Нулевой ничьей против Норвегии было мало для выхода в 1/4 финала. Символично, что новое появление на Евро совпало с появлением звезды уровня культового Златко Заховича.

Словенский ZZ Top, конечно, хотел бы увидеть в этой роли сына. Однако Лука Захович провел невнятный сезон за "Погонь" из польского Щецина и выбыл из списка сборной перед чемпионатом. В то же время Беньямин Шешко в кампании 2023/24 не заметил смены Бундеслиги с австрийской на немецкую. После 16-ти мячей в составе "Зальбцурга" он оформил 14 голов за РБ "Лейпциг". И это в 20 лет!

Подносить снаряды Шешко будет суперветеран сборной. 36-летний Йосип Иличич нашел душевное спокойствие и футбольную молодость в "Мариборе" из Любляны. Опытный исполнитель забил 9 мячей и отдал 12 результативных передач за сезон и будет претендовать на позицию второго нападающего. Хорошо, что тренер Словении Матяж Кек не стесняется быть "старомодным".

Дело, конечно, в тактике. В отличие от тотального большинства команд, использующих либо формации с тремя центрбеками, либо с насыщенной средней линией, балканская сборная выходит в классической схеме 4-4-2. Линия обороны словенской команды довольно дисциплинирована, а когда изредка сбоит, то в качестве спасителя появляется голкипер мадридского "Атлетико" Ян Облак. Главное – не изменить идее в пользу иллюзий о лучшем результате с популярными схемами.

Дания

Рейтинг ФИФА: 21-е место

Лучший результат на чемпионатах Европы: чемпион (1992)

Главный тренер: Каспер Юлманд

Капитан: Симон Кьяер

Ведущий игрок: Кристиан Эриксен

Завоевание титула "Алой гвардией" более 30 лет назад приобрело статус легенды. Ведущих датских футболистов тогда собирали по европейским курортам, чтобы экстренно заменить воинственную едва ли не ко всем соседям Югославию. Замысел не всем пришелся по душе. Главная звезда сборной Дании Микаэль Лаудруп прерывать отпуск не захотел. И потом, видимо, пожалел о таком решении.

С тех пор датскую команду считали крепким, но таки середняком европейского футбола. Но на Евро-2020 подопечные Каспера Юлманда едва не повторили чемпионский путь команды Рихарда Меллера-Нильсена. Лишь в полуфинале соревнований их продвижение в дополнительное время остановила сборная Англии. А вот ЧМ-2022 сборная Дании провалила, поэтому пора реабилитироваться.

Свои счета с европейскими первенствами стремится закрыть Кристиан Эриксен. Опытный хавбек на Евро-2020 едва не простился не только с футболом, но и жизнью. Он потерял сознание под занавес первого тайма против Финляндии, а сердце датчанина остановилось. К счастью, профессиональные врачи спасли Эриксена. Через полгода он возобновил карьеру с кардиостимулятором в груди и впоследствии даже оказался в МЮ. Сейчас креативному полузащитнику 32, но он не растерял способности дирижера.

А еще у сборной Дании появился "хищник" в линии атаки. Расмус Хейлунд тяжело привыкал к новым условиям в том же "Манчестер Юнайтед", но во второй половине сезона наконец-то обрел уверенность и раззабивался. Независимо от игровой схемы он должен выходить в старте. А вот с построением могут быть сюрпризы. Ранее Дания практиковала формацию 3-4-2-1, но в спарринге против сборной Швеции рядом с Хейлундом появился нападающий "Вольфсбурга" Йонас Винд.

Сербия

Рейтинг ФИФА: 33-е место

Лучший результат на чемпионатах Европы: четвертьфинал (2000)

Главный тренер: Драган Стойкович

Капитан: Душан Тадич

Ведущий игрок: Александар Митрович

Во времена союзной Югославии сербские футболисты дважды выходили в финалы европейских первенств (1960, 1968), но не без серьезной помощи хорватов, боснийцев и даже словенцев с македонцами. Поэтому целесообразно принимать во внимание Евро-2000, где под громким названием "Югославия" выступала фактически сборная Сербии с несколькими черногорцами вроде Ивицы Краля или Предрага Миятовича.

Играл на том турнире и нынешний наставник "орлов" Драган Стойкович. С ним во главе Сербия провалилась на Мундиале в Катаре, финишировав последней в группе с Бразилией, Камеруном и Швейцарией. Впрочем, "Пикси" удержался в должности и прошел со сборной квалификацию к Евро-2024. Правда, уверенным выход на чемпионат не назовешь – сербы дважды проиграли сборной Венгрии и только на 3 пункта опередили некогда соотечественников из Черногории.

Главный актив сборной Сербии принялся покорять экзотические чемпионаты. Душан Тадич на склоне карьеры уехал в "Фенербахче", а Сергей Милинкович-Савич и Александар Митрович оказались в Саудовской Аравии. Два последних даже оставили без титула самого Криштиану Роналду, а вот о пользе выступлений на Ближнем Востоке можно будет судить на чемпионате.

Стойкович пробовал разные схемы, но остался поклонником 3-4-2-1. Так он может выпустить в основе практически всех звезд команды. Однако такая формация порождает и дилемму центрфорварда. Душан Влахович забил 16 мячей в Серии А за "Ювентус" и не без основания будет ждать места в стартовом составе с Митровичем в качестве запасного.

Англия

Рейтинг ФИФА: 4-е место

Лучший результат на чемпионатах Европы: вице-чемпион (2020)

Главный тренер: Гарет Саутгейт

Капитан: Харри Кейн

Ведущий игрок: Джуд Беллингем

Очередной поход за европейским титулом может стать решающим для карьеры наставника "Трех львов" Гарета Саутгейта. После лет страданий Англия наконец добралась до финала на Евро-2020. Впрочем, с первой попытки взять трофей англичанам не удалось. Новая попытка будет на немецкой земле, где хитрые организаторы готовят римейк финала ЧМ-1966.

Конечно, и английской сборной, и Бундестиму еще предстоит дойти до решающего поединка. Правда, в квартете на групповом этапе "Три льва" выглядят безусловными фаворитами. Подопечные Саутгейта вполне могут даже замахнуться на 9 очков из девяти возможных, выставив на третий матч условный резерв. Россыпь талантов на каждой позиции позволяет тренерскому штабу отказаться от услуг Харри Магуайра, Джека Грилиша и Маркуса Рашфорда.

В квалификации тренерский штаб Саутгейта предпочитал схему 4-3-3. Впрочем, вероятность ее применения примерно одинакова с формацией 4-2-3-1. Можно и не учитывать эти условности, потому что в разных фазах одного и того же матча "Три льва" вполне могут использовать оба варианта. Правда, вторая схема придает Джуду Беллингему роль "десятки" с монструозными последствиями образцов "Реала".

Если роль наконечника атак беспрекословно отведена Харри Кейну, то на флангах возможны варианты. Букайо Сака и Коул Палмер будут соревноваться за место справа. Тем временем Фил Фоден и Энтони Гордон претендуют на позицию слева, хотя на самом деле могут сыграть любую роль в нападении. Такой выбор действительно делает Англию фаворитом.

Прогноз РБК-Украина Sport для группы C

Сборная Англии на старте Евро-2024 стала фаворитом не только квартета, но и всего турнира. "Три льва" начнут путешествие по чемпионату с поединка против Сербии. Вероятно, самый сильный соперник на групповом этапе – сборная Дании – будет ждать их во втором туре. Встречи с балканскими командами между матчем против "Алой гвардии" будут держать англичан в тонусе.

Шансы Дании на выход в плей-офф выглядят немного лучше сборной Сербии. Однако регламент соревнований оставит вариант с продолжением борьбы для обеих команд. Словения – "темная лошадка" группы. От наследников Заховича ничего не ожидают, поэтому ответственность за результаты на них давить не будет. Это хороший фундамент для сенсаций.