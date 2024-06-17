Євро-2024: Словаччина сенсаційно переграла збірну Бельгії у групі України

Чемпіонат Європи-2024, група E, 1-й тур

Бельгія – Словаччина – 0:1

Гол: Шранц, 7

"Червоні дияволи" прогнозовано взяли м'яч під контроль з перших хвилин. Двічі на ударну позицію виходив Лукаку. Спершу форвард не зміг переграти Дубравку, а потім словацький голкіпер нівелював небезпеку від бельгійського гренадера та Троссарда.

А на 7-й хвилині несподівано повела в рахунку словацька збірна. "Соколи" запресингували опонентів поблизу воріт Кастельса та перехопили м'яч. Із ударом Куцки з лінії штрафного впорався воротар, але Шранц на добиванні відправив м'яч у сітку.

Бельгія додала в активності, але продовжила тринькати моменти. Ось Троссард не влучив у незахищені ворота. Далі Онана головою лише розім'яв Дубравку після кутового. А Лукаку в перспективній ситуації занадто далеко прокинув повз голкіпера.

Свої нагоди мали й словаки. Зокрема, Боженік із півкола штрафного пробив у руки Кастельсу. Перед перервою бельгійський воротар витягнув непростий постріл Гарасліна після передачі Куцки. На початку ж другої половини Вавро пробив поруч зі стійкою з дистанції.

Збірна Бельгії на 56-й хвилині, здавалося, нарешті зрівняла рахунок. Це Лукаку відправив м'яч у порожні ворота після передачі Онани. Проте, після втручання VAR гол скасували через офсайд. Згодом Троссард влучив у Дубравку, а після удару Бакайоко вже повз кіпера з лінії воріт виніс Ганцко.

На 86-й хвилині Лукаку знову відправив м'яч у сітку воріт збірної Словаччини. Однак, і цього разу суддівська бригада відшукала причину не зараховувати гол. Виявилося, що під час атаки м'яч зачепив руку іншого нападника "червоних дияволів" – Опенди.

Зрештою, бельгійці не змогли відігратися і закрутили до максимуму інтригу в групі E. Після стартового туру по 3 очки здобули збірні Румунії та Словаччини, а українська та бельгійські збірні поки з нулями. У наступному турі "соколи" протистоятимуть команді Сергія Реброва.