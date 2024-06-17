Евро-2024: Словакия сенсационно обыграла сборную Бельгии в группе Украины

Чемпионат Европы-2024, группа E, 1-й тур

Бельгия – Словакия – 0:1

Гол: Шранц, 7

"Красные дьяволы" прогнозируемо взяли мяч под контроль с первых минут. Дважды на ударную позицию выходил Лукаку. Сначала форвард не смог переиграть Дубравку, а затем словацкий голкипер нивелировал опасность от бельгийского гренадера и Троссарда.

А на 7-й минуте неожиданно повела в счете словацкая сборная. "Соколы" запрессинговали оппонентов у ворот Кастельса и перехватили мяч. С ударом Куцки с линии штрафной справился вратарь, но Шранц на добивании отправил мяч в сетку.

Бельгия добавила в активности, но продолжила транжирить моменты. Вот Троссард не попал в незащищенные ворота. Дальше Онана головой только размял Дубравку после углового. А Лукаку в перспективной ситуации слишком далеко пробросил мимо голкипера.

Свои возможности имели и словаки. В частности, Боженик из полукруга штрафной пробил в руки Кастельсу. Перед перерывом бельгийский вратарь вытащил непростой выстрел Гараслина после передачи Куцки. В начале второй половины Вавро пробил рядом со штангой с дистанции.

Сборная Бельгии на 56-й минуте, казалось, наконец-то сравняла счет. Лукаку отправил мяч в пустые ворота после передачи Онана. Однако после вмешательства VAR гол отменили из-за офсайда. Затем Троссард попал в Дубравку, а после удара Бакайоко уже мимо кипера с линии ворот вынес Ганцко.

На 86-й минуте Лукаку снова отправил мяч в сетку ворот сборной Словакии. Однако и в этот раз судейская бригада отыскала причину не засчитывать гол. Оказалось, что во время атаки мяч задел руку другого нападающего "красных дьяволов" – Опенда.

В конце концов, бельгийцы не смогли отыграться и закрутили до максимума интригу в группе E. После стартового тура по 3 очка завоевали сборные Румынии и Словакии, а украинская и бельгийские сборные пока с нулями. В следующем туре "соколы" будут противостоять команде Сергея Реброва.