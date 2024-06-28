Євро-2024: скільки заробила збірна України за виступ на турнірі

"Синьо-жовті" заробили 10,75 млн євро. Безпосередньо на Євро-2024 підопічні Сергія Реброва здобули 1,5 млн у євролюваті.

Збірна України заробила фіксовану суму 9,25 млн євро за вихід на чемпіонат Європи. Наступний мільйон на рахунки Української асоціації футболу принесла перемога над Словаччиною, а нічия з Бельгією забезпечила ще півмільйона призових.

Загальний гонорарний фонд Євро-2024 склав 331 млн євро. Перемога на чемпіонаті Європи поповнить казну збірної-тріумфаторки ще на 8 мільйонів у євровалюті. Максимально можлива сума заробітку склала 28,25 млн.

Повний розподіл призових на Євро-2024:

кваліфікація на турнір – 9,25 млн євро

перемога на груповому етапі – 1 млн євро

нічия на груповому етапі – 0,5 млн євро

вихід у 1/8 фіналу – 1,5 млн євро

вихід у 1/4 фіналу – 2,5 млн євро

вихід у 1/2 фіналу – 4 млн євро

вихід у фінал – 5 млн євро

перемога – 8 млн євро

Збірна України на Євро-2024

"Синьо-жовті" потрапили до групи E турніру. Там її суперниками стали збірні Румунії, Словаччини та Бельгії.

Команда Реброва розпочалала чемпіонат із гучного фіаско проти румунів (0:3). Далі збірна України здобула вольову перемогу над словацькими "соколами" (2:1) з голами Шапаренка та Яремчука. У фінальному ж турі "синьо-жовті" розписали нульову нічию з бельгійцями.

На груповому етапі Україна набрала солідні 4 пункти, але фінішувала останньою в квартеті. Решта команд набрала ті ж 4 очки, але завдяки кращим додатковим показникам опинилася в 1/8 фіналу Євро-2024.