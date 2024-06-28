Евро-2024: сколько заработала сборная Украины за выступление на турнире

Национальная команда Украины завершила выступления на чемпионате Европы после группового этапа и узнала финальную сумму заработанных на турнире призовых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
"Сине-желтые" заработали 10,75 млн евро. Непосредственно на Евро-2024 подопечные Сергея Реброва получили 1,5 млн в евровалюте.
Сборная Украины заработала фиксированную сумму 9,25 млн евро за выход на чемпионат Европы. Следующий миллион на счета Украинской ассоциации футбола принесла победа над Словакией, а ничья с Бельгией обеспечила еще полмиллиона призовых.
Общий гонорарный фонд Евро-2024 составил 331 млн евро. Победа на чемпионате Европы пополнит казну сборной-триумфатора еще на 8 миллионов в евровалюте. Максимально возможная сумма заработка составила 28,25 млн.
Полное распределение призовых на Евро-2024:
"Сине-желтые" попали в группу E турнира. Там ее соперниками стали сборные Румынии, Словакии и Бельгии.
Команда Реброва начала чемпионат с громкого фиаско против румын (0:3). Далее сборная Украины одержала волевую победу над словацкими "соколами" (2:1) с голами Шапаренко и Яремчука. В финальном же туре "сине-желтые" расписали нулевую ничью с бельгийцами.
На групповом этапе Украина набрала солидные 4 пункта, но финишировала последней в квартете. Остальные команды набрали те же 4 очка, но благодаря лучшим дополнительным показателям оказались в 1/8 финала Евро-2024.
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