Євро-2024 розпочнеться на межі з Азією: що відомо на старті відбору 23 березня

Чемпіонат Європи пройде в Німеччині в червні-липні 2024 року. Бундестім на правах господаря отримала місце на форумі без кваліфікації. Упродовж року до неї приєднаються ще 23 команди.

За результатами відбору визначаться 20 учасників Євро-2024. Ще троє щасливців отримають місця на чемпіонаті завдяки Лізі націй. Плей-офф цього турніру зіграють навесні.

Жеребкування відбору відбулося восени в німецькому Франкфурті. 55 європейських збірних поділили на десять груп по 5-6 команд. Путівки на Євро-2024 здобудуть по дві найкращі збірні кожної з кваліфікаційних груп.

Кваліфікаційний турнір розпочнеться 23 березня в Астані. У казахській столиці місцева національна команда зустрінеться зі збірною Словенії. Старт поєдинку призначений на 17:00.

У стартовий день зіграють 8 матчів відбору. Центральний – у Неаполі на "Стадіо Дієго Армандо Марадона". Там збірна Італії прийме Англію. З ними за вихід на Євро-2024 конкуруватиме і збірна України.

Програма першого туру відбору триватиме три дні. Упродовж 23-25 березня зіграють 23 матчі в усіх десяти групах. Дев'ять збірних, зокрема і Україна, пропустять стартовий тур волею календаря.

Збірна України за результатами жеребкування потрапила до квінтету C. Там суперниками "синьо-жовтих" будуть збірні Італії, Англії, Північної Македонії та Мальти. Перший матч українська команда проведе 26 березня на "Вемблі" проти англійців.

Увесь відбір поділили на 5 циклів по два поєдинки. Тури кваліфікації зіграють у березні, червні, вересні, жовтні та листопаді. Дев'ятий тур (16-18 листопада) збірна України теж пропустить через непарну кількість команд у групі.

УЄФА не допустив збірну Росії до кваліфікації перед Євро-2024 через агресію проти України. Натомість національна команда Білорусі гратиме відбір, але гостей прийматиме на нейтральних полях. Перший поєдинок, наприклад, відбудеться у сербському Нові-Саді.

Збірна України їздила на три попередні континентальні першості. Домашній Євро-2012 і форум через 4 роки для "синьо-жовтих" закінчилися вильотами після групових етапів. А на Євро-2020 команда Андрія Шевченка дійшла до чвертьфіналу.

Історія протистоянь Англії та України, які зустрінуться 26 березня, налічує 8 поєдинків. "Три леви" виграли 5 матчів, а ще дві зустрічі завершилися нічиїми. "Синьо-жовті" натомість мінімально перемогли у кваліфікації до ЧС-2010 з голом Сергія Назаренка.