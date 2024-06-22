ua en ru
Сб, 22 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Євро-2024: повний розклад матчів суботи, 22 червня

Субота 22 червня 2024 07:38
UA EN RU
Євро-2024: повний розклад матчів суботи, 22 червня 22 червня на вболівальників чекає три протистояння (фото: facebook.com/PORTUGAL)
Автор: Анастасія Большакова

Вже другі вихідні поспіль шанувальники насолоджуються переглядом Євро-2024. Цього разу за першість боротимуться команди з квартетів F та Е.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Розклад матчів 22 червня

У суботу матчі Євро приймуть Гамбург, Дортмунд та Кельн.

Першими розпочнуть свої виступи збірні Грузії та Чехії о 16:00 на стадіоні "Фолькспракштадіон".

Хочемо наголосити, що до 22 червня ці дві команди ще не мали досвіду у грі між собою, тому для глядачів та самих футболістів таке протистояння буде вперше.

Наступним на черзі йде матч між національними командами Туреччини та Португалії, де стартовий свисток пролунає о 19:00 на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк".

Статистика попередніх зустрічей:

  • Матчів - 7
  • Перемог Туреччини - 1
  • Перемог Португалії - 6
  • Нічиїх - 0

І завершить цей день зустріч суперників по квартету "синьо-жовтих" - матч Бельгії та Румунії. Гра відбудеться о 22:00 на стадіоні "Рейн Енергі Штадіон".

Статистика попередніх зустрічей:

  • Матчів - 5
  • Перемог Бельгії - 2
  • Перемог Румунії - 3
  • Нічиїх - 0

Де дивитися матчі 22 червня

Медіасервіс MEGOGO покаже всі матчі цього дня за наявності підписки "Максимальна" та "Спорт".

Безкоштовна трансляція пройде на регіональному каналі "Суспільне", проте до перегляду буде доступний лише один матч - Грузія проти Чехії.

Євро-2024: повний розклад матчів суботи, 22 червня

Читайте більше про те, які матчі Євро можна подивитися безкоштовно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євро 2024 Футбол Португалия
NEWS
Росія атакувала Україну ракетами та дронами: як відпрацювала ППО
Росія атакувала Україну ракетами та дронами: як відпрацювала ППО
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України