Євро-2024: повний розклад матчів суботи, 22 червня

Вже другі вихідні поспіль шанувальники насолоджуються переглядом Євро-2024. Цього разу за першість боротимуться команди з квартетів F та Е.

Розклад матчів 22 червня

У суботу матчі Євро приймуть Гамбург, Дортмунд та Кельн.

Першими розпочнуть свої виступи збірні Грузії та Чехії о 16:00 на стадіоні "Фолькспракштадіон".

Хочемо наголосити, що до 22 червня ці дві команди ще не мали досвіду у грі між собою, тому для глядачів та самих футболістів таке протистояння буде вперше.

Наступним на черзі йде матч між національними командами Туреччини та Португалії, де стартовий свисток пролунає о 19:00 на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк".

Статистика попередніх зустрічей:

Матчів - 7

Перемог Туреччини - 1

Перемог Португалії - 6

Нічиїх - 0

І завершить цей день зустріч суперників по квартету "синьо-жовтих" - матч Бельгії та Румунії. Гра відбудеться о 22:00 на стадіоні "Рейн Енергі Штадіон".

Статистика попередніх зустрічей:

Матчів - 5

Перемог Бельгії - 2

Перемог Румунії - 3

Нічиїх - 0

Де дивитися матчі 22 червня

Медіасервіс MEGOGO покаже всі матчі цього дня за наявності підписки "Максимальна" та "Спорт".

Безкоштовна трансляція пройде на регіональному каналі "Суспільне", проте до перегляду буде доступний лише один матч - Грузія проти Чехії.