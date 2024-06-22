Евро-2024: полное расписание матчей субботы, 22 июня
Уже вторые выходные поклонники наслаждаются просмотром Евро-2024. На этот раз за первенство сразятся команды из квартетов F и Е.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Расписание матчей 22 июня
В субботу матчи Евро примут Гамбург, Дортмунд и Кельн.
Первыми начнут выступления сборные Грузии и Чехии в 16:00 на стадионе "Фолькспракштадион".
Хотим отметить, что до 22 июня эти две команды еще не имели опыта в игре между собой, поэтому для зрителей и футболистов такое противостояние будет впервые.
Следующим на очереди идет матч между национальными командами Турции и Португалии, где стартовый свисток прозвучит в 19.00 на стадионе "Сигнал Идуна Парк".
Статистика предыдущих встреч:
- Матчей - 7
- Побед Турции - 1
- Побед Португалии - 6
- Ничьих - 0
И завершит этот день встреча соперников по квартету "сине-желтых" - матч Бельгии и Румынии. Игра состоится в 22:00 на стадионе "Рейн Энерги Штадион".
Статистика предыдущих встреч:
- Матчей - 5
- Побед Бельгии - 2
- Побед Румынии - 3
- Ничьих - 0
Где смотреть матчи 22 июня
Медиасервис MEGOGO покажет все матчи в этот день при наличии подписки "Максимальная" и "Спорт".
Бесплатная трансляция пройдет на региональном канале "Суспильне", однако к просмотру будет доступен только один матч - Грузия против Чехии.
Читайте больше о том, какие матчи Евро можно посмотреть бесплатно.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.