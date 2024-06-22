Евро-2024: полное расписание матчей субботы, 22 июня

Уже вторые выходные поклонники наслаждаются просмотром Евро-2024. На этот раз за первенство сразятся команды из квартетов F и Е.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Расписание матчей 22 июня

В субботу матчи Евро примут Гамбург, Дортмунд и Кельн.

Первыми начнут выступления сборные Грузии и Чехии в 16:00 на стадионе "Фолькспракштадион".

Хотим отметить, что до 22 июня эти две команды еще не имели опыта в игре между собой, поэтому для зрителей и футболистов такое противостояние будет впервые.

Следующим на очереди идет матч между национальными командами Турции и Португалии, где стартовый свисток прозвучит в 19.00 на стадионе "Сигнал Идуна Парк".

Статистика предыдущих встреч:

Матчей - 7

Побед Турции - 1

Побед Португалии - 6

Ничьих - 0

И завершит этот день встреча соперников по квартету "сине-желтых" - матч Бельгии и Румынии. Игра состоится в 22:00 на стадионе "Рейн Энерги Штадион".

Статистика предыдущих встреч:

Матчей - 5

Побед Бельгии - 2

Побед Румынии - 3

Ничьих - 0

Где смотреть матчи 22 июня

Медиасервис MEGOGO покажет все матчи в этот день при наличии подписки "Максимальная" и "Спорт".

Бесплатная трансляция пройдет на региональном канале "Суспильне", однако к просмотру будет доступен только один матч - Грузия против Чехии.