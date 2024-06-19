Євро-2024: повний розклад матчів середи, 19 червня

Поки збірна України працює над помилками у матчі проти Румунії , Євро-2024 продовжується. У середу, 19 червня, на нас очікують три протистояння, два з яких відбудуться у межах групи А та одне у групі В.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Розклад матчів 19 червня

Цього дня матчі приймуть стадіони Гамбурга, Штутгарта та Кельна.

Перший матч у межах турніру континентальної першості відбудеться о 16:00, у якому збірна Хорватії зіграє проти Албанії. Зустріч відбудеться на стадіоні "Фолькспаркштадіон".

Хочемо зазначити, що ці дві збірні до цього не зустрічалися, тому, як вони будуть змагатися у цьому тандемі, всі побачать вперше.

Слідом за цим матчем відбудеться зустріч між національними командами Німеччини та Угорщини. Протистояння відбудеться о 19:00 на "МХП-Арені".

Статистика попередніх зустрічей:

Матчів - 10

Перемог Німеччини - 4

Перемог Угорщини - 4

Нічиїх - 2

Заключним матчем середи буде протистояння Шотландії та Швейцарії, котре відбудеться о 22:00 на стадіоні "Рейн Енергі Штадіон".

Статистика попередніх зустрічей:

Матчів - 10

Перемог Шотландії - 4

Перемог Швейцарії - 3

Нічиїх - 3

Де дивитися матчі 19 червня

Усі поєдинки середи покаже платний - медіасервіс MEGOGO, на якому можна дивитися турнір наживо за підписками "Максимальна" та "Спорт".

Натомість безкоштовний транслятор "Суспільне" покаже лише перший матч о 16:00 - гру Хорватія - Албанія.