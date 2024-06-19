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Євро-2024: повний розклад матчів середи, 19 червня

Німеччина, Середа 19 червня 2024 07:50
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Євро-2024: повний розклад матчів середи, 19 червня Збірна Німеччини зіграє свій другий матч на Євро-2024 (фото: facebook.com/DFBTeamEN)
Автор: Анастасія Большакова

Поки збірна України працює над помилками у матчі проти Румунії, Євро-2024 продовжується. У середу, 19 червня, на нас очікують три протистояння, два з яких відбудуться у межах групи А та одне у групі В.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Розклад матчів 19 червня

Цього дня матчі приймуть стадіони Гамбурга, Штутгарта та Кельна.

Перший матч у межах турніру континентальної першості відбудеться о 16:00, у якому збірна Хорватії зіграє проти Албанії. Зустріч відбудеться на стадіоні "Фолькспаркштадіон".

Хочемо зазначити, що ці дві збірні до цього не зустрічалися, тому, як вони будуть змагатися у цьому тандемі, всі побачать вперше.

Слідом за цим матчем відбудеться зустріч між національними командами Німеччини та Угорщини. Протистояння відбудеться о 19:00 на "МХП-Арені".

Статистика попередніх зустрічей:

  • Матчів - 10
  • Перемог Німеччини - 4
  • Перемог Угорщини - 4
  • Нічиїх - 2

Заключним матчем середи буде протистояння Шотландії та Швейцарії, котре відбудеться о 22:00 на стадіоні "Рейн Енергі Штадіон".

Статистика попередніх зустрічей:

  • Матчів - 10
  • Перемог Шотландії - 4
  • Перемог Швейцарії - 3
  • Нічиїх - 3

Де дивитися матчі 19 червня

Усі поєдинки середи покаже платний - медіасервіс MEGOGO, на якому можна дивитися турнір наживо за підписками "Максимальна" та "Спорт".

Натомість безкоштовний транслятор "Суспільне" покаже лише перший матч о 16:00 - гру Хорватія - Албанія.

Євро-2024: повний розклад матчів середи, 19 червня

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