Євро-2024: повний розклад матчів середи, 19 червня
Поки збірна України працює над помилками у матчі проти Румунії, Євро-2024 продовжується. У середу, 19 червня, на нас очікують три протистояння, два з яких відбудуться у межах групи А та одне у групі В.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Розклад матчів 19 червня
Цього дня матчі приймуть стадіони Гамбурга, Штутгарта та Кельна.
Перший матч у межах турніру континентальної першості відбудеться о 16:00, у якому збірна Хорватії зіграє проти Албанії. Зустріч відбудеться на стадіоні "Фолькспаркштадіон".
Хочемо зазначити, що ці дві збірні до цього не зустрічалися, тому, як вони будуть змагатися у цьому тандемі, всі побачать вперше.
Слідом за цим матчем відбудеться зустріч між національними командами Німеччини та Угорщини. Протистояння відбудеться о 19:00 на "МХП-Арені".
Статистика попередніх зустрічей:
- Матчів - 10
- Перемог Німеччини - 4
- Перемог Угорщини - 4
- Нічиїх - 2
Заключним матчем середи буде протистояння Шотландії та Швейцарії, котре відбудеться о 22:00 на стадіоні "Рейн Енергі Штадіон".
Статистика попередніх зустрічей:
- Матчів - 10
- Перемог Шотландії - 4
- Перемог Швейцарії - 3
- Нічиїх - 3
Де дивитися матчі 19 червня
Усі поєдинки середи покаже платний - медіасервіс MEGOGO, на якому можна дивитися турнір наживо за підписками "Максимальна" та "Спорт".
Натомість безкоштовний транслятор "Суспільне" покаже лише перший матч о 16:00 - гру Хорватія - Албанія.
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