Євро-2024: повний розклад матчів неділі, 23 червня

Розклад матчів 23 червня

Цього дня відбудеться лише два матчі й приймуть їх стадіони у Франкфурті та Штутгарті.

Протистояння команд групи А пройдуть одночасно та розпочнуться о 22:00. Господар турніру - Німеччина прийме Швейцарію на стадіоні "Дойче Банк Парк".









Протистояння сусідів по квартету - Шотландії та Угорщини відбудеться на "МХП-Арені" у Штутгарті.









Де дивитися матчі 23 червня

Усі поєдинки покаже офіційний транслятор турніру - медіасервіс MEGOGO, де можна буде переглянути матчі за підпискою "Максимальна" та "Спорт".

У безкоштовному доступі можна буде подивитися гру Шотландії та Угорщини.

У свою чергу, регіональний мовник "Суспільне" буде транслювати лише перше протистояння - гру Туреччина - Грузія.