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Евро-2024: полное расписание матчей воскресенья, 23 июня

Две игры между участниками квартета А состоятся одновременно (фото: facebook.com/DFBTeamEN)
Автор: Анастасия Большакова

Уже 23 июня состоятся завершающие матчи на этой неделе в рамках Евро-2024. В воскресенье противостояния состоятся между командами квартета А.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Расписание матчей 23 июня

В этот день состоится всего два матча и примут их стадионы во Франкфурте и Штутгарте.

Противостояние команд группы А пройдет одновременно и начнется в 22:00. Хозяин турнира – Германия примет Швейцарию на стадионе "Дойче Банк Парк".

Противостояние соседей по квартету – Шотландии и Венгрии состоится на "МХП-Арене" в Штутгарте.

Где смотреть матчи 23 июня

Все поединки покажет официальный транслятор турнира - медиасервис MEGOGO, где можно просмотреть матчи за подпиской "Максимальная" и "Спорт".

В бесплатном доступе можно посмотреть игру Шотландии и Венгрии.

В свою очередь, региональный вещатель "Суспильне" будет транслировать только первое противостояние - игру Турция - Грузия.

Читайте больше о том, какие матчи Евро можно посмотреть бесплатно.

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