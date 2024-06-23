Євро-2024: повний розклад матчів неділі, 23 червня
Вже 23 червня відбудуться завершальні матчі цього тижня у межах Євро-2024. У неділю протистояння відбудуться між командами з квартету А.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Розклад матчів 23 червня
Цього дня відбудеться лише два матчі й приймуть їх стадіони у Франкфурті та Штутгарті.
Протистояння команд групи А пройдуть одночасно та розпочнуться о 22:00. Господар турніру - Німеччина прийме Швейцарію на стадіоні "Дойче Банк Парк".
Статистика попередніх зустрічей (Швейцарія - Німеччина)
- Матчів - 12
- Перемог Німеччини - 6
- Перемог Швейцарії - 2
- Нічиїх - 4
Протистояння сусідів по квартету - Шотландії та Угорщини відбудеться на "МХП-Арені" у Штутгарті.
Статистика попередніх зустрічей (Шотландія - Угорщина)
- Матчів - 2
- Перемог Шотландії - 1
- Перемог Угорщини - 1
- Нічиїх - 0
Де дивитися матчі 23 червня
Усі поєдинки покаже офіційний транслятор турніру - медіасервіс MEGOGO, де можна буде переглянути матчі за підпискою "Максимальна" та "Спорт".
У безкоштовному доступі можна буде подивитися гру Шотландії та Угорщини.
У свою чергу, регіональний мовник "Суспільне" буде транслювати лише перше протистояння - гру Туреччина - Грузія.
Читайте більше про те, які матчі Євро можна подивитися безкоштовно.
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