Євро-2024: повний розклад матчів неділі, 23 червня

Вже 23 червня відбудуться завершальні матчі цього тижня у межах Євро-2024. У неділю протистояння відбудуться між командами з квартету А.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Розклад матчів 23 червня

Цього дня відбудеться лише два матчі й приймуть їх стадіони у Франкфурті та Штутгарті.

Протистояння команд групи А пройдуть одночасно та розпочнуться о 22:00. Господар турніру - Німеччина прийме Швейцарію на стадіоні "Дойче Банк Парк".

Статистика попередніх зустрічей (Швейцарія - Німеччина)

Матчів - 12

Перемог Німеччини - 6

Перемог Швейцарії - 2

Нічиїх - 4

Протистояння сусідів по квартету - Шотландії та Угорщини відбудеться на "МХП-Арені" у Штутгарті.

Статистика попередніх зустрічей (Шотландія - Угорщина)

Матчів - 2

Перемог Шотландії - 1

Перемог Угорщини - 1

Нічиїх - 0

Де дивитися матчі 23 червня

Усі поєдинки покаже офіційний транслятор турніру - медіасервіс MEGOGO, де можна буде переглянути матчі за підпискою "Максимальна" та "Спорт".

У безкоштовному доступі можна буде подивитися гру Шотландії та Угорщини.

У свою чергу, регіональний мовник "Суспільне" буде транслювати лише перше протистояння - гру Туреччина - Грузія.