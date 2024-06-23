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Євро-2024: повний розклад матчів неділі, 23 червня

Неділя 23 червня 2024 07:50
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Євро-2024: повний розклад матчів неділі, 23 червня Дві гри між учасниками квартету А відбудуться одночасно (фото: facebook.com/DFBTeamEN)
Автор: Анастасія Большакова

Вже 23 червня відбудуться завершальні матчі цього тижня у межах Євро-2024. У неділю протистояння відбудуться між командами з квартету А.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Розклад матчів 23 червня

Цього дня відбудеться лише два матчі й приймуть їх стадіони у Франкфурті та Штутгарті.

Протистояння команд групи А пройдуть одночасно та розпочнуться о 22:00. Господар турніру - Німеччина прийме Швейцарію на стадіоні "Дойче Банк Парк".

Статистика попередніх зустрічей (Швейцарія - Німеччина)

  • Матчів - 12
  • Перемог Німеччини - 6
  • Перемог Швейцарії - 2
  • Нічиїх - 4

Протистояння сусідів по квартету - Шотландії та Угорщини відбудеться на "МХП-Арені" у Штутгарті.

Статистика попередніх зустрічей (Шотландія - Угорщина)

  • Матчів - 2
  • Перемог Шотландії - 1
  • Перемог Угорщини - 1
  • Нічиїх - 0

Де дивитися матчі 23 червня

Усі поєдинки покаже офіційний транслятор турніру - медіасервіс MEGOGO, де можна буде переглянути матчі за підпискою "Максимальна" та "Спорт".

У безкоштовному доступі можна буде подивитися гру Шотландії та Угорщини.

У свою чергу, регіональний мовник "Суспільне" буде транслювати лише перше протистояння - гру Туреччина - Грузія.

Євро-2024: повний розклад матчів неділі, 23 червня

Читайте більше про те, які матчі Євро можна подивитися безкоштовно.

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