Евро-2024: полное расписание матчей воскресенья, 23 июня
Уже 23 июня состоятся завершающие матчи на этой неделе в рамках Евро-2024. В воскресенье противостояния состоятся между командами квартета А.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .
Расписание матчей 23 июня
В этот день состоится всего два матча и примут их стадионы во Франкфурте и Штутгарте.
Противостояние команд группы А пройдет одновременно и начнется в 22:00. Хозяин турнира – Германия примет Швейцарию на стадионе "Дойче Банк Парк".
Статистика предыдущих встреч (Швейцария – Германия)
- Матчей -12
- Побед Германии - 6
- Побед Швейцарии - 2
- Ничьих - 4
Противостояние соседей по квартету – Шотландии и Венгрии состоится на "МХП-Арене" в Штутгарте.
Статистика предыдущих встреч (Шотландия – Венгрия)
- Матчей - 2
- Побед Шотландии - 1
- Победы Венгрии - 1
- Ничьих - 0
Где смотреть матчи 23 июня
Все поединки покажет официальный транслятор турнира - медиасервис MEGOGO, где можно просмотреть матчи за подпиской "Максимальная" и "Спорт".
В бесплатном доступе можно посмотреть игру Шотландии и Венгрии.
В свою очередь, региональный вещатель "Суспильне" будет транслировать только первое противостояние - игру Турция - Грузия.
Читайте больше о том, какие матчи Евро можно посмотреть бесплатно.
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