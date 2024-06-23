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Евро-2024: полное расписание матчей воскресенья, 23 июня

Воскресенье 23 июня 2024 07:50
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Евро-2024: полное расписание матчей воскресенья, 23 июня Две игры между участниками квартета А состоятся одновременно (фото: facebook.com/DFBTeamEN)
Автор: Анастасия Большакова

Уже 23 июня состоятся завершающие матчи на этой неделе в рамках Евро-2024. В воскресенье противостояния состоятся между командами квартета А.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Расписание матчей 23 июня

В этот день состоится всего два матча и примут их стадионы во Франкфурте и Штутгарте.

Противостояние команд группы А пройдет одновременно и начнется в 22:00. Хозяин турнира – Германия примет Швейцарию на стадионе "Дойче Банк Парк".

Статистика предыдущих встреч (Швейцария – Германия)

  • Матчей -12
  • Побед Германии - 6
  • Побед Швейцарии - 2
  • Ничьих - 4

Противостояние соседей по квартету – Шотландии и Венгрии состоится на "МХП-Арене" в Штутгарте.

Статистика предыдущих встреч (Шотландия – Венгрия)

  • Матчей - 2
  • Побед Шотландии - 1
  • Победы Венгрии - 1
  • Ничьих - 0

Где смотреть матчи 23 июня

Все поединки покажет официальный транслятор турнира - медиасервис MEGOGO, где можно просмотреть матчи за подпиской "Максимальная" и "Спорт".

В бесплатном доступе можно посмотреть игру Шотландии и Венгрии.

В свою очередь, региональный вещатель "Суспильне" будет транслировать только первое противостояние - игру Турция - Грузия.

Евро-2024: полное расписание матчей воскресенья, 23 июня

Читайте больше о том, какие матчи Евро можно посмотреть бесплатно.

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