Евро-2024: полное расписание матчей воскресенья, 23 июня

Уже 23 июня состоятся завершающие матчи на этой неделе в рамках Евро-2024. В воскресенье противостояния состоятся между командами квартета А.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Расписание матчей 23 июня

В этот день состоится всего два матча и примут их стадионы во Франкфурте и Штутгарте.

Противостояние команд группы А пройдет одновременно и начнется в 22:00. Хозяин турнира – Германия примет Швейцарию на стадионе "Дойче Банк Парк".

Статистика предыдущих встреч (Швейцария – Германия)

Матчей -12

Побед Германии - 6

Побед Швейцарии - 2

Ничьих - 4

Противостояние соседей по квартету – Шотландии и Венгрии состоится на "МХП-Арене" в Штутгарте.

Статистика предыдущих встреч (Шотландия – Венгрия)

Матчей - 2

Побед Шотландии - 1

Победы Венгрии - 1

Ничьих - 0

Где смотреть матчи 23 июня

Все поединки покажет официальный транслятор турнира - медиасервис MEGOGO, где можно просмотреть матчи за подпиской "Максимальная" и "Спорт".

В бесплатном доступе можно посмотреть игру Шотландии и Венгрии.

В свою очередь, региональный вещатель "Суспильне" будет транслировать только первое противостояние - игру Турция - Грузия.