Євро-2024: повний розклад матчів четверга, 20 червня

У четвер, 20 червня, на Євро-2024 відбудеться три протистояння. Визначати сильнішого будуть учасники квартетів В та С.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Розклад матчів 20 червня

У четвер матчі турніру континентальної першості відбудуться на стадіонах Мюнхена, Франкфурта та Гельзенкірхена.

Перший стартовий свисток цього дня пролунає о 16:00 у матчі між збірними Словенії та Сербії, де команди зустрінуться на "Альянц Арені".

Статистика попередніх зустрічей:

Матчів - 4

Перемог Словенії - 1

Перемог Сербії - 1

Нічиїх - 2

Далі на черзі багатообіцяльний матч Данії проти Англії на стадіоні "Дойче Банк Парк" о 19:00.

Статистика попередніх зустрічей:

Матчів - 15

Перемог Данії - 4

Перемог Англії - 8

Нічиїх - 3

Останньою у четвер зіграє національна команда Іспанії з чинним чемпіоном Європи - Італією. Зустріч відбудеться о 22:00 на "Фельтінс Арені"

Статистика попередніх зустрічей:

Матчів - 25

Перемог Іспанії - 9

Перемог Італії - 8

Нічиїх - 8

Де дивитися матчі 20 червня

Медіасервіс MEGOGO покаже всі матчі цього дня. Переглянути їх можна буде за наявності підписок "Максимальна" та "Спорт".

Безкоштовний регіональний транслятор "Суспільне" покаже лише першу зустріч 20 червня між збірними Сербії та Словенії