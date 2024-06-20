Евро-2024: полное расписание матчей четверга, 20 июня
В четверг, 20 июня, на Евро-2024 состоится три противостояния. Определять более сильного будут участники квартетов В и С.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Расписание матчей 20 июня
В четверг матчи турнира континентального первенства состоятся на стадионах Мюнхена, Франкфурта и Гельзенкирхена.
Первый стартовый свисток в этот день прозвучит в 16:00 в матче между сборными Словении и Сербии, где команды встретятся на "Альянце Арене".
Статистика предыдущих встреч:
- Матчей - 4
- Побед Словении - 1
- Побед Сербии - 1
- Ничьих - 2
Далее на очереди многообещающий матч Дании против Англии на стадионе "Дойче Банк Парк" в 19:00.
Статистика предыдущих встреч:
- Матчей - 15
- Побед Дании - 4
- Побед Англии - 8
- Ничьих - 3
Последней в четверг сыграет национальная команда Испании с действующим чемпионом Европы – Италией. Встреча состоится в 22:00 на "Фельтинс Арене"
Статистика предыдущих встреч:
- Матчей - 25
- Побед Испании - 9
- Побед Италии - 8
- Ничьих - 8
Где смотреть матчи 20 июня
Медиасервис Megogo покажет все матчи этого дня. Просмотреть их можно при наличии подписок "Максимальная" и "Спорт".
Бесплатный региональный транслятор "Суспильне" покажет только первую встречу 20 июня между сборными Сербии и Словении.
Ранее мы писали о неудачнике старта Евро-2024, дисквалифицированном до конца группового этапа.
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