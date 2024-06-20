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Евро-2024: полное расписание матчей четверга, 20 июня

Четверг 20 июня 2024 07:55
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Евро-2024: полное расписание матчей четверга, 20 июня 20 июня нас ждут яркие матчи Евро-2024 (фото: facebook.com/NazionaleCalcio)
Автор: Анастасия Большакова

В четверг, 20 июня, на Евро-2024 состоится три противостояния. Определять более сильного будут участники квартетов В и С.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Расписание матчей 20 июня

В четверг матчи турнира континентального первенства состоятся на стадионах Мюнхена, Франкфурта и Гельзенкирхена.

Первый стартовый свисток в этот день прозвучит в 16:00 в матче между сборными Словении и Сербии, где команды встретятся на "Альянце Арене".

Статистика предыдущих встреч:

  • Матчей - 4
  • Побед Словении - 1
  • Побед Сербии - 1
  • Ничьих - 2

Далее на очереди многообещающий матч Дании против Англии на стадионе "Дойче Банк Парк" в 19:00.

Статистика предыдущих встреч:

  • Матчей - 15
  • Побед Дании - 4
  • Побед Англии - 8
  • Ничьих - 3

Последней в четверг сыграет национальная команда Испании с действующим чемпионом Европы – Италией. Встреча состоится в 22:00 на "Фельтинс Арене"

Статистика предыдущих встреч:

  • Матчей - 25
  • Побед Испании - 9
  • Побед Италии - 8
  • Ничьих - 8

Где смотреть матчи 20 июня

Медиасервис Megogo покажет все матчи этого дня. Просмотреть их можно при наличии подписок "Максимальная" и "Спорт".

Бесплатный региональный транслятор "Суспильне" покажет только первую встречу 20 июня между сборными Сербии и Словении.

Евро-2024: полное расписание матчей четверга, 20 июня

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