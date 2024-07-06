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Євро-2024: повний розклад матчів 6 липня

Фото: Харрі Кейн вивів "Трьох левів" у чвертьфінал (facebook.com/EnglandTeam)
Автор: Антон Федорців

Стадія 1/4 фіналу чемпіонату Європи 2024 року завершиться двома суботніми поєдинками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Друга пара півфіналістів Євро-2024 визначиться після матчів у Дюссельдорфі та Берліні. Поєдинки заплановані на 19:00 та 22:00 за київським часом відповідно.

У першому протистоянні зустрінуться збірна Англії та національна команда Швейцарії. "Хрестоносці" ззовні легко вибили Італію в 1/8 фіналу. Натомість команда Гарета Саутгейта лише в додатковий час зуміла дотиснути словацьких "соколів". Однак, англійці залишаються фаворитом поєдинку.

Пізніше на поле "Олімпіаштадіону" вийдуть національна команда Нідерландів і збірна Туреччини. "Помаранчеві" на першій стадії плей-офф розгромили Румунію (3:0) з голами Гакпо та Малена (двічі). Зате підопічні Вінченцо Монтелли несподівано переграли міцну Австрію (2:1). Утім, автор обох голів Меріх Деміраль пропустить чвертьфінал через дискваліфікацію.

Усі поєдинки покаже офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Там переглянути матчі наживо можна в підписках "Максимальна" та "Спорт". Також трансляція нідерландсько-турецького протистояння буде доступна на регіональних телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо).

Перелік матчів п'ятниці в 1/4 фіналу Євро-2024:

  • Англія – Швейцарія, 19:00
  • Нідерланди – Туреччина, 22:00

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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