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Евро-2024: полное расписание матчей 6 июля

Фото: Харри Кейн вывел "Трех львов" в четвертьфинал (facebook.com/EnglandTeam)
Автор: Антон Федорцив

Стадия 1/4 финала чемпионата Европы 2024 завершится двумя субботними поединками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Вторая пара полуфиналистов Евро-2024 определится после матчей в Дюссельдорфе и Берлине. Поединки запланированы на 19:00 и 22:00 по Киеву соответственно.

В первом противостоянии встретятся сборная Англии и команда Швейцарии. "Крестоносцы" внешне легко выбили Италию в 1/8 финала. Команда же Гарета Саутгейта лишь в дополнительное время сумела дожать словацких "соколов". Однако англичане остаются фаворитом поединка.

Позже на поле "Олимпиаштадиона" выйдут национальная команда Нидерландов и сборная Турции. "Оранжевые" на первой стадии плей-офф разгромили Румынию (3:0) с голами Гакпо и Малена (дважды). Зато подопечные Винченцо Монтеллы неожиданно обыграли крепкую Австрию (2:1). Впрочем, автор обоих голов Мерих Демираль пропустит четвертьфинал из-за дисквалификации.

Все поединки покажет официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Там просмотреть матчи в прямом эфире можно в подписках "Максимальная" и "Спорт". Также трансляция нидерландско-турецкого противостояния будет доступна на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Черновцы" и т. д.).

Список матчей пятницы в 1/4 финала Евро-2024:

  • Англия – Швейцария, 19:00
  • Нидерланды – Турция, 22:00

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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