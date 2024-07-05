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Євро-2024: повний розклад матчів 5 липня

П'ятниця 05 липня 2024 07:50
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Євро-2024: повний розклад матчів 5 липня Фото: "Фурія Роха" вибилася у нові фаворити турніру (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорців

Чвертьфінальна стадія чемпіонату Європи 2024 року розпочнеться у п'ятницю двома поєдинками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Перші півфіналісти Євро-2024 визначаться в Штутгарті та Гамбурзі. Матчі заплановані на звичні для чемпіонату слоти – 19:00 та 22:00 за київським часом.

Обидва поєдинки цілком заслуговують на афішу завчасного фіналу. Зокрема, першими зустрінуться збірна Іспанії та господарка турніру – національна команда Німеччини. "Фурія Роха" в 1/8 фіналу розгромила збірну Грузії (4:1), а Бундестім Юліана Нагельсманна впевнено розібралася з Данією.

Натомість пізніше національна команда Португалії зустрінеться зі збірною Франції. Піренейці лише в серії пенальті здолали Словенію після нульової нічиєї в основний та додатковий час. Зате підопічні Дідьє Дешама мінімально переграли збірну Бельгії з автоголом Яна Вертонгена.

Усі поєдинки покаже офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Там переглянути матчі наживо можна в підписках "Максимальна" та "Спорт". Також трансляція протистояння Кріштіану Роналду та Кіліана Мбаппе буде доступна на регіональних телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Полтава" тощо).

Перелік матчів п'ятниці в 1/4 фіналу Євро-2024:

  • Іспанія – Німеччина, 19:00
  • Португалія – Франція, 22:00

До слова, раніше УЄФА склав підбірку претендентів на гол 1/8 фіналу Євро-2024.

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