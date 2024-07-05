Євро-2024: повний розклад матчів 5 липня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Перші півфіналісти Євро-2024 визначаться в Штутгарті та Гамбурзі. Матчі заплановані на звичні для чемпіонату слоти – 19:00 та 22:00 за київським часом.

Обидва поєдинки цілком заслуговують на афішу завчасного фіналу. Зокрема, першими зустрінуться збірна Іспанії та господарка турніру – національна команда Німеччини. "Фурія Роха" в 1/8 фіналу розгромила збірну Грузії (4:1), а Бундестім Юліана Нагельсманна впевнено розібралася з Данією.

Натомість пізніше національна команда Португалії зустрінеться зі збірною Франції. Піренейці лише в серії пенальті здолали Словенію після нульової нічиєї в основний та додатковий час. Зате підопічні Дідьє Дешама мінімально переграли збірну Бельгії з автоголом Яна Вертонгена.

Усі поєдинки покаже офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Там переглянути матчі наживо можна в підписках "Максимальна" та "Спорт". Також трансляція протистояння Кріштіану Роналду та Кіліана Мбаппе буде доступна на регіональних телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Полтава" тощо).

Перелік матчів п'ятниці в 1/4 фіналу Євро-2024: