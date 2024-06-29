Євро-2024: повний розклад матчів 29 червня

Перші чвертьфіналісти Євро-2024 визначаться за підсумками протистоянь у Берліні та Дортмунді. Перший матч розпочнеться о 19-й годині, а стартовий свисток другого поєдинку прозвучить о 22:00.

У стартовій зустрічі плей-офф збірна Швейцарія протистоятиме Італії. Обидві команди фінішували другими на груповому етапі. Підопічні Мурата Якіна без жодної поразки завершили змагання на другій позиції у квартеті A (5 очок). Натомість "Скуадра Адзурра" поступилася лідерством у групі B збірній Іспанії, набравши всього 4 очки.

У другому поєдинку 1/8 фіналу Німеччина зустрінеться зі збірною Данії. Господарка турніру виграла групу, здобувши дві перемоги при одній нічиїй. Тим часом данська команда під керівництвом Каспера Юлманда звела внічию всі три матчі групового етапу, поділивши очки з Англією, Словенією і Сербією.

Усі поєдинки покаже офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Там переглянути матчі наживо можна в підписках "Максимальна" та "Спорт". Також трансляція поєдинку Бундестім буде доступна на регіональних телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Кропивницький" тощо).

Перелік матчів суботи в 1/8 фіналу Євро-2024: