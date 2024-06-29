Евро-2024: полное расписание матчей 29 июня

Первые четвертьфиналисты Евро-2024 определятся по итогам противостояний в Берлине и Дортмунде. Первый матч начнется в 19 часов, а стартовый свисток второго поединка прозвучит в 22:00.

В стартовой встрече плей-офф сборная Швейцария будет противостоять Италии. Обе команды финишировали вторыми на групповом этапе. Подопечные Мурата Якина без поражений завершили соревнования на второй позиции в квартете A (5 очков). Зато "Скуадра Адзурра" уступила лидерство в группе B сборной Испании, набрав всего 4 очка.

Во втором поединке 1/8 финала Германия встретится со сборной Дании. Хозяйка турнира выиграла группу, одержав две победы при одной ничьей. Тем временем датская команда под руководством Каспера Юлманда свела вничью все три матча группового этапа, поделив очки с Англией, Словенией и Сербией.

Все поединки покажет официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Там просмотреть матчи в прямом эфире можно в подписках "Максимальная" и "Спорт". Также трансляция поединка Бундестим будет доступна на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Кропивницкий" и т. д.).

Список матчей субботы в 1/8 финала Евро-2024: