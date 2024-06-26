Євро-2024: повний розклад матчів 26 червня

Груповий етап чемпіонату Європи 2024 року завершиться в середу чотирма поєдинками в квартетах E та F. Зокрема, гратиме і національна команда України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Останні учасники 1/8 фіналу Євро-2024 визначаться за мотивами чотирьох матчів. Поєдинки групи E розпочнуться паралельно в 19-й годині за київським часом, а стартовий свисток у протистояннях квартету F прозвучить о 22:00.

Унікальна ситуація склалася в першій з груп. Збірна України та три її суперники набрали по 3 очки перед фінальним туром. "Синьо-жовті" зустрінуться з Бельгією, поки збірні Словаччини та Румунії спробують присоромити скептиків, які не вірять в альтернативу нічийного результату.

Якщо команди-сусідки справді поділять очки, то підопічним Сергія Реброва доведеться перемагати "червоних дияволів" задля виходу в плей-офф. Розмаїття варіантів підсумкової турнірної таблиці, однак, залишило українцям трохи надії навіть на випадок мінімальної поразки. Проте, тоді необхідна й перемога збірної Румунії.

Зате від групи F один представник у 1/8 фіналу визначився раніше – Португалія. Команда Кріштіану Роналду закриватиме груповий етап матчем проти володарів імпровізовану призу глядацьких симпатій. Збірна Грузії зберегла теоретичні шанси на плей-офф, але зобов'язана перемагати португальців.

Натомість в паралельному поєдинку збірна Чехії розподілить друге місце з Туреччиною. Обидві команди програли збірній Португалії, але підопічні Івана Гашека ще й розписали нічию з грузинами. Отже, чехам потрібно перемагати, а турецьку збірну цілком влаштує і нічийний підсумок.

Усі поєдинки покаже офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Там переглянути матчі наживо можна в підписках "Максимальна" та "Спорт". Також трансляція поєдинку збірної України буде доступна на регіональних телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Рівне" тощо).

Перелік матчів середи на груповому етапі Євро-2024: