Евро-2024: полное расписание матчей 26 июня

Групповой этап чемпионата Европы 2024 года завершится в среду четырьмя поединками в квартетах E и F. В частности,сыграет и национальная команда Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Последние участники 1/8 финала Евро-2024 определятся по мотивам четырех матчей. Поединки группы E начнутся параллельно в 19 часов по киевскому времени, а стартовый свисток в противостояниях квартета F прозвучит в 22:00.

Уникальная ситуация сложилась в первой группе. Сборная Украины и три ее соперника набрали по 3 очка перед финальным туром. "Сине-желтые" встретятся с Бельгией, пока сборные Словакии и Румынии попытаются посрамить скептиков, не верящих в альтернативу ничейному результату.

Если команды-соседки действительно поделят очки, то подопечным Сергея Реброва придется побеждать "красных дьяволов" для выхода в плей-офф. Разнообразие вариантов итоговой турнирной таблицы, однако, оставило украинцам немного надежды даже на случай минимального поражения. Но тогда необходима и победа сборной Румынии.

Зато от группы F один представитель в 1/8 финала определился раньше – Португалия. Команда Криштиану Роналду будет закрывать групповой этап матчем против обладателей импровизированного приза зрительских симпатий. Сборная Грузии сохранила теоретические шансы на плей-офф, но должна побеждать португальцев.

В параллельном поединке сборная Чехии распределит второе место с Турцией. Обе команды проиграли сборной Португалии, но подопечные Ивана Гашека еше и расписали ничью с грузинами. Следовательно, чехам нужно побеждать, а турецкую сборную вполне устроит и ничейный результат.

Все поединки покажет официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Там просмотреть матчи в прямом эфире можно в подписках "Максимальная" и "Спорт". Также трансляция поединка сборной Украины будет доступна на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Ровно" и т. д.).

Список матчей среды на групповом этапе Евро-2024: