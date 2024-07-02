Євро-2024: повний розклад матчів 2 липня

Останні чвертьфіналісти Євро-2024 визначаться у Мюнхені та Лейпцизі. Поєдинки заплановані на 19:00 та 22:00 за київським часом відповідно.

Збірна Румунії у статусі переможця групи E зустрінеться з третьою командою квартету D – Нідерландами. Обидві команди на груповому етапі спробували на смак усі можливі підсумки, маючи по одній перемозі, нічиї та поразці. На чемпіонатах Європи турнірні шляхи команд востаннє перетиналися в 2008 році, коли сильнішими виявилися "помаранчеві".

У другому поєдинку збірна Австрії зустрінеться з національною командою Туреччини. Підопічні Ральфа Рангніка сенсаційно тріумфували в групі D, залишивши позаду Францію і Нідерланди. Натомість турецька збірна прогнозовано фінішувала другою після Португалії у квартеті F. Команда Вінченцо Монтелли здобула дві перемоги, але вкрай дошкульно програла піренейцям (0:3).

Усі поєдинки покаже офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Там переглянути матчі наживо можна в підписках "Максимальна" та "Спорт". Також трансляція протистояння австрійців із турками буде доступна на регіональних телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Тернопіль" тощо).

Перелік матчів неділі в 1/8 фіналу Євро-2024: