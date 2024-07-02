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Євро-2024: повний розклад матчів 2 липня

Фото: "Помаранчеві" спробують повернутися на переможний шлях (facebook.com/onsoranje)
Автор: Антон Федорців

Стадія 1/8 фіналу чемпіонату Європи 2024 року завершиться у вівторок двома поєдинками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Останні чвертьфіналісти Євро-2024 визначаться у Мюнхені та Лейпцизі. Поєдинки заплановані на 19:00 та 22:00 за київським часом відповідно.

Збірна Румунії у статусі переможця групи E зустрінеться з третьою командою квартету D – Нідерландами. Обидві команди на груповому етапі спробували на смак усі можливі підсумки, маючи по одній перемозі, нічиї та поразці. На чемпіонатах Європи турнірні шляхи команд востаннє перетиналися в 2008 році, коли сильнішими виявилися "помаранчеві".

У другому поєдинку збірна Австрії зустрінеться з національною командою Туреччини. Підопічні Ральфа Рангніка сенсаційно тріумфували в групі D, залишивши позаду Францію і Нідерланди. Натомість турецька збірна прогнозовано фінішувала другою після Португалії у квартеті F. Команда Вінченцо Монтелли здобула дві перемоги, але вкрай дошкульно програла піренейцям (0:3).

Усі поєдинки покаже офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Там переглянути матчі наживо можна в підписках "Максимальна" та "Спорт". Також трансляція протистояння австрійців із турками буде доступна на регіональних телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Тернопіль" тощо).

Перелік матчів неділі в 1/8 фіналу Євро-2024:

  • Румунія – Нідерланди, 19:00
  • Австрія – Туреччина, 22:00

До слова, напередодні Франція мінімально здолала збірну Бельгії в 1/8 фіналу Євро-2024.

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Євро 2024